У Мелітополі окупанти видали паспорти РФ 14-річним дітям, які залишились без батьківського піклування, - Лубінець
У тимчасово окупованому Мелітополі 14-річним вихованцям обласного центру соціально-психологічної реабілітації, які залишились без батьківського піклування, ворог примусово видав російські паспорти
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.
Він розповів, що аби паспортизувати дітей, окупанти привезли їх в інше село, де розташований підрозділ РФ "управління з питань міграції". Як вказує Лубінець, це було зроблено для того, аби діти краще розуміли "культурний та історичний зв’язок з Росією".
"Це вкотре показує, що кожен крок РФ спрямований на перевиховання наших дітей і намагання стерти їхню ідентичність. Це не можна допустити! Ми повинні працювати, щоб притягнути до відповідальності за злочини проти українських дітей усіх причетних, хто тим чи іншим способом намагається стерти їхню належність до України", - наголосив уповноважений ВР.
Також омбудсмен нагадав, що примусова паспортизація українських громадян порушує основні принципи суверенності та територіальної цілісності України, вимоги статті 2 Статуту ООН та Декларації про принципи міжнародного права.
- 26 березня повідомлялось, що російські окупанти прагнуть паспортизувати всіх мешканців тимчасово окупованих територій України до 2026 року.
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