Росія прагне паспортизувати населення ТОТ до 2026 року, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Москва вимагає від гауляйтерів повної паспортизації населення ТОТ до 2026 року", - наголошують у ЦНС.

Зазначено, що Кремль "тисне на гауляйтерів", оскільки місцеві жителі ТОТ продовжують ухилятися від видачі паспортів РФ.

У повідомленні йдеться, що на тимчасово окупованих територіях росіяни створюють такі умови для населення, у яких жити без російських паспортів складно. Проте рівень паспортизації за два роки не досягає 50%. Через це ворог, як зауважує ЦНС, офіційно "дозволив голосувати" мешканцям ТОТ на псевдовиборах президента РФ без російського паспорта.

"Без російської макулатури українцю відмовляють в медичних послугах, виплатах, навчанні, реєстрації майна. Та місцеві ігнорують "державу". Не працює й примус, коли українців без паспорта зупиняють на блок-постах, проводять рейди селами й т.і.", - додають у Спротиві.