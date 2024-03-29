Росія прагне паспортизувати населення ТОТ до 2026 року, - Спротив
Російські окупанти прагнуть паспортизувати всіх мешканців тимчасово окупованих територій України до 2026 року
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Москва вимагає від гауляйтерів повної паспортизації населення ТОТ до 2026 року", - наголошують у ЦНС.
Зазначено, що Кремль "тисне на гауляйтерів", оскільки місцеві жителі ТОТ продовжують ухилятися від видачі паспортів РФ.
У повідомленні йдеться, що на тимчасово окупованих територіях росіяни створюють такі умови для населення, у яких жити без російських паспортів складно. Проте рівень паспортизації за два роки не досягає 50%. Через це ворог, як зауважує ЦНС, офіційно "дозволив голосувати" мешканцям ТОТ на псевдовиборах президента РФ без російського паспорта.
"Без російської макулатури українцю відмовляють в медичних послугах, виплатах, навчанні, реєстрації майна. Та місцеві ігнорують "державу". Не працює й примус, коли українців без паспорта зупиняють на блок-постах, проводять рейди селами й т.і.", - додають у Спротиві.
- 21 березня стало відомо, що після псевдовиборів президента РФ на тимчасово окупованих територіях України ворог вчергове почав масову паспортизацію юнаків з віку 14-15 років, а чоловіки, які вже мають російський паспорт, поставлені на облік у військкоматі.
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