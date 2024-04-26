Дрон РФ влучив у цивільну автівку на Харківщині: постраждало подружжя волонтерів та їхній син
Удень 26 квітня російська окупаційна армія спрямувала дрон на цивільний автомобіль, унаслідок чого дістали поранення подружжя волонтерів та їхній син
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, обстріл було здійснено після видачі жителям села на Харківщині гуманітарної допомоги.
"Сьогодні о 12:30 в селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також по медичну допомогу звернувся їхній 18-річний син", - написав Синєгубов.
- На Дніпропетровщині вранці 29 березня російська армія атакувала дроном автівку з цивільними. Один чоловік загинув, інший дістав поранення.
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