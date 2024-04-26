Дрон РФ влучив у цивільну автівку на Харківщині: постраждало подружжя волонтерів та їхній син

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, обстріл було здійснено після видачі жителям села на Харківщині гуманітарної допомоги.

"Сьогодні о 12:30 в селі Сотницький Козачок Богодухівського району внаслідок влучання ворожого дрону в автомобіль дістали поранення два місцеві волонтери: чоловік 56 років та його 54-річна дружина. Також по медичну допомогу звернувся їхній 18-річний син", - написав Синєгубов.