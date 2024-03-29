На Дніпропетровщині РФ атакувала дроном автівку: загинув чоловік
На Дніпропетровщині вранці 29 березня російська окупаційна армія атакувала дроном автівку з цивільними
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Унаслідок атаки загинула людину, ще одну поранено.
"У Мирівській громаді, що на Нікопольщині, ворожий дрон-камікадзе поцілив в автівку. Загинув 39-річний чоловік. Ще один, 43 років, поранений. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав Лисак.
За його словами, сьогодні обстріли району тривають від самого ранку.
- 8 березня на Харківщині російський дрон вдарив по цивільному авто, внаслідок чого дві людини загинули.
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