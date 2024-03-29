На Дніпропетровщині РФ атакувала дроном автівку: загинув чоловік

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок атаки загинула людину, ще одну поранено.

"У Мирівській громаді, що на Нікопольщині, ворожий дрон-камікадзе поцілив в автівку. Загинув 39-річний чоловік. Ще один, 43 років, поранений. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості", - написав Лисак.

За його словами, сьогодні обстріли району тривають від самого ранку.