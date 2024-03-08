На Харківщині російський дрон вдарив по цивільному авто: 2 людини загинули
У Вовчанську Харківської області у п'ятницю, 8 березня, росіяни дроном поцілили по цивільному авто, внаслідок чого загинуло двоє людей
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, влучання сталося близько 15:00. Внаслідок ворожого удару загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка, які перебували в автомобілі.
"Зі слів свідків, в авто могла перебувати ще одна особа", - додав Синєгубов.
Фото: t.me/synegubov
Фото: t.me/synegubov
- Увечері 7 березня російська армія запустила ударні безпілотники з Чорного моря на південь України. В Одеській області є влучання в інфраструктурний об'єкт.
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