На Харківщині російський дрон вдарив по цивільному авто: 2 людини загинули

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, влучання сталося близько 15:00. Внаслідок ворожого удару загинули 58-річний чоловік та 53-річна жінка, які перебували в автомобілі.

"Зі слів свідків, в авто могла перебувати ще одна особа", - додав Синєгубов.

Фото: t.me/synegubov

Фото: t.me/synegubov