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Головна Війна з Росією Ворог атакує "шахедами" з півдня: в Одесі був вибух

Ворог атакує "шахедами" з півдня: в Одесі був вибух

7 березня, 2024 четвер
23:32
Війна з Росією електроенергія, шахеди

Увечері 7 березня російська армія запустила ударні безпілотники з Чорного моря на південь України: дрони рухаються у напрямку Одеси та Затоки

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Перша група ворожих дронів вилетіла з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини о 22:31. Потім знову з моря у напрямку Затоки та Коблєво. Згодом у цьому ж напрямку вилетіло ще дві групи "шахедів".

Через декілька хвилин дрони були зафіксовані на Херсонщині та Миколаївщині, звідки вони полетіли на Одещину.

О 23:24 Суспільне написало про вибух в Одесі.

Ситуація на 23:30 від ПС:

  •  "Шахеди" з Херсонщини на Дніпропетровщину, у напрямку Кривого Рогу.
  •  Група ворожих БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід.
  • Атака "шахедів" на Одещину з Чорного моря триває.
Теги:
Одещина
безпілотник
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