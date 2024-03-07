Ворог атакує "шахедами" з півдня: в Одесі був вибух
Увечері 7 березня російська армія запустила ударні безпілотники з Чорного моря на південь України: дрони рухаються у напрямку Одеси та Затоки
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Перша група ворожих дронів вилетіла з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини о 22:31. Потім знову з моря у напрямку Затоки та Коблєво. Згодом у цьому ж напрямку вилетіло ще дві групи "шахедів".
Через декілька хвилин дрони були зафіксовані на Херсонщині та Миколаївщині, звідки вони полетіли на Одещину.
О 23:24 Суспільне написало про вибух в Одесі.
Ситуація на 23:30 від ПС:
- "Шахеди" з Херсонщини на Дніпропетровщину, у напрямку Кривого Рогу.
- Група ворожих БпЛА рухається вздовж межі Миколаївської та Одеської областей, курсом на північний захід.
- Атака "шахедів" на Одещину з Чорного моря триває.
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