Ворог атакує "шахедами" з півдня: в Одесі був вибух

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Перша група ворожих дронів вилетіла з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини о 22:31. Потім знову з моря у напрямку Затоки та Коблєво. Згодом у цьому ж напрямку вилетіло ще дві групи "шахедів".

Через декілька хвилин дрони були зафіксовані на Херсонщині та Миколаївщині, звідки вони полетіли на Одещину.

О 23:24 Суспільне написало про вибух в Одесі.

Ситуація на 23:30 від ПС: