РФ ударила по Одесі під час зустрічі в місті Зеленського і прем'єра Греції Міцотакіса, президент заявив про загиблих і поранених
Зранку середи, 6 березня, російські терористи обстріляли Одесу, відомо про жертв і поранених
Про це президент Володимир Зеленський повідомив на пресконференції, пише "Суспільне".
"Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю, що є загиблі, є поранені", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Україні потрібно посилення ППО. Росіянам все одно куди бити, по військових чи цивільних.
"Це військові, цивільні, міжнародні гості — цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або повністю не контролюють, що їхня терористична армія діє. Це говорить про те, що нам передусім треба захищатися. Краще за все - це система ППО", - додав український президент.
Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс перебували в порту. В Одесі вони також вшанували пам’ять людей, які загинули 2 березня в результаті влучання російського "шахеда" в житловий будинок.
"Президент Зеленський і його штаб нам показували і пояснювали значення порту і те, що робиться, щоб відновити і посилити шлях морський український, і яку шкоду зазнав під час атак. Уже в самому кінці ми почули звук сирен і вибухи, які були дуже близько від нас. Ми не встигли піти в захищене місце, це дуже вражаючий досвід", - сказав Міцотакіс.
Тривогу на Одещині оголосили о 10:41, після чого пролунав потужний вибух. О 10:45 у Повітряних силах заявили про загрозу застосування балістичного озброєння.
- Увечері вівторка, 5 березня, російські терористи запустили по Україні декілька груп "шахедів" з різних напрямків. У деяких регіонах уночі лунали вибухи, є влучання. Внаслідок падіння уламків збитих дронів в Одеському районі пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки у приватному секторі..
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