Росія запустила "шахеди" з декількох напрямків. Ситуація у ніч на 6 березня

Про загрозу "шахедів" Повітряні Сили повідомили о 21:40, найперше на Харківщині, а трохи згодом на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Близько 22:30 ПС повідомили про нові групи "шахедів" з півдня (Херсонщина та Миколаївщина) та з Чорного моря у напрямку Одеси та області.

Станом на 23:10 відомо про:

БПЛА на Полтавщині - у напрямку Миргорода;

2 групи "шахедів" на Харківщині - північно-західним курсом;

"Шахеди" на Херсонщині - у напрямку Миколаївщини;

Групу "шахедів" на Одещині - курсом на Вінниччину;

Декілька нових груп БПЛА з Чорного моря, які наближаються до Одеси.

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