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Росія запустила "шахеди" з декількох напрямків. Ситуація у ніч на 6 березня

5 березня, 2024 вiвторок
23:16
Війна з Росією збитий "Шахед"

Ввечері вівторка, 5 березня, російські терористи запустили декілька груп "шахедів" з різних напрямків

Про загрозу "шахедів" Повітряні Сили повідомили о 21:40, найперше на Харківщині, а трохи згодом на Запоріжжі та Дніпропетровщині.

Близько 22:30 ПС повідомили про нові групи "шахедів" з півдня (Херсонщина та Миколаївщина) та з Чорного моря у напрямку Одеси та області.

Станом на 23:10 відомо про:

  • БПЛА на Полтавщині - у напрямку Миргорода;
  • 2 групи "шахедів" на Харківщині - північно-західним курсом;
  • "Шахеди" на Херсонщині - у напрямку Миколаївщини;
  • Групу "шахедів" на Одещині - курсом на Вінниччину;
  • Декілька нових груп БПЛА з Чорного моря, які наближаються до Одеси.

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Україна
Росія
Одеса
ППО
Одещина
безпілотник
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сирени
повітряна тривога
Чорне море
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