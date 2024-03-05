Росія запустила "шахеди" з декількох напрямків. Ситуація у ніч на 6 березня
Ввечері вівторка, 5 березня, російські терористи запустили декілька груп "шахедів" з різних напрямків
Про загрозу "шахедів" Повітряні Сили повідомили о 21:40, найперше на Харківщині, а трохи згодом на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Близько 22:30 ПС повідомили про нові групи "шахедів" з півдня (Херсонщина та Миколаївщина) та з Чорного моря у напрямку Одеси та області.
Станом на 23:10 відомо про:
- БПЛА на Полтавщині - у напрямку Миргорода;
- 2 групи "шахедів" на Харківщині - північно-західним курсом;
- "Шахеди" на Херсонщині - у напрямку Миколаївщини;
- Групу "шахедів" на Одещині - курсом на Вінниччину;
- Декілька нових груп БПЛА з Чорного моря, які наближаються до Одеси.
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