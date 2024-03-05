Дрони ГУР знищили патрульний корабель РФ "Сергій Котов", - ЗМІ

Про це українським ЗМІ повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Зазначається, що саме ГУР стоїть за спецоперацією з ліквідації російського корабля біля узбережжя півострова.

За словами співрозмовника ЗМІ, судно зазнало значних пошкоджень. Доля екіпажу поки невідома.

Напередодні російські видання писали, що вночі тимчасово окупований Крим зазнав атаки ракет і безпілотників, а Кримський міст був перекритий протягом годин. Міноборони Росії ситуацію ніяк не коментувало.

Довідка. "Сергій Котов" - третій серійний патрульний корабель проєкту 22160, який поповнив склад Чорноморського флоту РФ 30 липня 2022 року. Ходові випробування "Сергія Котова" розпочалися наприкінці жовтня 2021 року.