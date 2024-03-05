Дрони ГУР знищили патрульний корабель РФ "Сергій Котов", - ЗМІ
Уночі вівторка, 5 березня, українські військові уразили патрульний корабель воєнно-морського флоту РФ "Сергій Котов" в тимчасово окупованому Криму
Про це українським ЗМІ повідомили джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
Зазначається, що саме ГУР стоїть за спецоперацією з ліквідації російського корабля біля узбережжя півострова.
За словами співрозмовника ЗМІ, судно зазнало значних пошкоджень. Доля екіпажу поки невідома.
Напередодні російські видання писали, що вночі тимчасово окупований Крим зазнав атаки ракет і безпілотників, а Кримський міст був перекритий протягом годин. Міноборони Росії ситуацію ніяк не коментувало.
Довідка. "Сергій Котов" - третій серійний патрульний корабель проєкту 22160, який поповнив склад Чорноморського флоту РФ 30 липня 2022 року. Ходові випробування "Сергія Котова" розпочалися наприкінці жовтня 2021 року.
- Нагадаємо, 14 лютого у Чорному морі українські захисники спільно з ГУР підбили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков".
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