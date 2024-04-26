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Покласти "Крашанку" під "Вуаль": що подивитися на вихідних

Ярина Коваль
26 квітня, 2024 п'ятниця
20:23
Кіно "Каскадер"

Від вітчизняної комедії, де палає Москва, до шпигунського серіалу, де спільний шлях зі Стамбула до Парижа та Лондона може продемонструвати крихкість межі між добром і злом, правдою та брехнею

Традиційна підбірка стрічок на вихідні від Еспресо

"Крашанка"

У кінотеатрах з 25 квітня

"Крашанка"

Комедія Тараса Дудара - наразі один із небагатьох ігрових художніх фільмів, повністю створених після повномасштабного вторгнення і без залучення державних коштів. Мова про світле сімейне кіно, яке - зняте в Києві та області лише за 10 днів - можливо,  не завоює, найвищих кінонагород, але однозначно дасть можливість переключитися, усміхнутися і, бодай віртуально, дочекатися, як запалає Москва. 

"Вони давно не збиралися разом, але цього року вирішили відсвяткувати разом Великдень, - йдеться в анонсі фільму. - Дві сестри та брат приїздять до будинку свого дитинства, де мешкає їхній тато. Сусіди кажуть, що з початком війни старий став геть дивний і весь час проводить у своїй майстерні. Допоки діти не можуть розібратися, що ж саме не так з їхнім батьком, до справи береться онук. Виявляється, дід будує ракету, аби уразити нею ворожу столицю. Є всі потрібні креслення, та й досвід роботи за плечима чималий. Потрібно лише трохи наполегливості та щоб молодь, яка нічого не тямить, не плуталася під ногами".

У головних ролях Станіслав Боклан, Олеся Жураківська, Даша Легейда, Володимир Гладкий, Михайло Пулянський, Артур Логай

"Каскадер"

У кінотеатрах з 25 квітня

"Каскадер"

Цей комедійний бойовик Девіда Літча є адаптацією створеного Гленом А. Ларсоном однойменного серіалу 1980-х років. Актор, каскадер, письменник, продюсер, координатор трюків і кінорежисер Девід Літч самостійно зняв фільм уже вп'яте, зокрема у цій стрічці - поза іншим - зосередившись на професії каскадера. Бо він, як ніхто інший, знає, як це - бути дублером, виконувати карколомні трюки подекуди з величезним ризиком для здоров'я і водночас залишатися нікому невідомим. Віддати належне цьому фаху ставить одним із завдань і цей фільм. Хоча, звісно, відбувається це все на тлі взаємин двох, за якими цікаво спостерігати й майбутнє яких цікаво вгадувати. Головні ролі у сучасному фільмі виконали лауреати "Золотого глобуса" та номінанти на "Оскар" Раян Ґослінґ, який за час своєї кар’єри знявся у понад 100 проєктах, та учасниця майже 150 проєктів Емілі Блант.

"Отож Джоді Морено знімає свій перший фільм як режисер. Вона дуже старається та хвилюється. Добре, що на знімальному майданчику завжди є кому її підбадьорити. Кольт – каскадер. Колись вони зустрічалися з Джоді, а нині просто працюють разом та підтримують одне одного. Кольт дублює актора, який грає головну роль. Якось цей актор безслідно зникає. Ніхто не може знайти його, а це означає, що Джоді не зможе дознімати свій дебютний проєкт і це зруйнує її кар’єру. Кольт дуже не хоче, щоб так сталося, тож погоджується стати на деякий час детективом та розшукати актора, який невідомо куди подівся".

У головних ролях Раян Ґослінґ, Емілі Блант, Аарон Тейлор-Джонсон, Тереза Палмер, Вінстон Дюк

"Мертві хлопці-детективи" (серіал)

На Netflix з 25 квітня

"Мертві хлопці-детективи"

Детективно-комедійний телесеріал, розроблений Стівом Йокі на основі однойменних персонажів коміксів від Ніла Ґеймана та Метта Ваґнера. У центрі сюжету двоє хлопців, які померли, але вирішили залишитися на Землі, щоб розслідувати надприродні злочини. Допомагає їм ясновидиця, поки на їхньому шляху не стає могутня відьма. 

Цікаво те, що події серіалу розгортатимуться у всесвіті іншого успішного шоу Netflix – серіалу "Пісочний чоловік", що теж виник на основі коміксів уже згаданих Ґеймана та Ваґнера. Як те, що всі епізоду серіалу на платформі Netflix вийшли одночасно. 

У ролях Джордж Рекстрю, Джейден Реврі, Кассіус Нельсон

"Вуаль" (серіал)

На FX/Hulu з 30 квітня

"Вуаль"

Захопливий шпигунський серіал, який досліджує складний світ шпигунства і водночас шукає відповідей на запитання - що таке добро і зло, правда і брехня, любов і ненависть, часом демонструючи, яка тонка грань між одним та іншим. Ті, хто вже має що сказати на цю тему, стверджують, що цей серіал вміло заволодіває увагою і тримає у напрузі, змушуючи очікувати кожного наступного кадру. І що володарка премій "Золотий глобус" й "Еммі" Елізабет Мосс у ролі агентки МІ-6 Імоджен Солтер, яка за сюжетом має мету – потрапити до табору біженців на кордоні Туреччини та Сирії та спільно з сирійкою Аділою (довіру якої ще потрібно отримати) запобігти загибелі десятків тисяч людей - у цьому фільмі просто переконливо-прекрасна. 

У ролях Елізабет Мосс, Юмна Марван, Джош Чарльз та ін.

"Епізоди" 

У кінотеатрах з 25 квітня

"Епізоди"

Цей документальний серіал авторства творців документального серіалу "СПАЛАХ" режисера Артема Григоряна та продюсера Максима Сердюка присвячений історіям незалежної України. Наразі мова про представлення першого епізоду "Україна на Мундіалі", присвяченого матчу між Україною та Швейцарією на Чемпіонаті світу з футболу 2006 року.

"Доля була несправедливою до цілого покоління українських футболістів. Щосезону українська збірна ставила одну мету: потрапити на Чемпіонат світу. Щосезону мета так і залишалася мрією. До 2006 року. Важкий шлях збірної на чолі з тренером Олегом Блохіним, сильні противники та вирішальний матч між Україною та Швейцарією. Це історія про силу та віру в себе. І про червень 2006-го, коли вся Україна, від Львова до Луганська, була за синьо-жовтих".

А загалом - "Епізоди", за словами творців, це історії незалежної України - дуже різні й водночас дуже схожі - наївні, сумні, амбітні. Мова про визначні події, на яких виросли цілі покоління: з розповідями від перших осіб та з використанням унікальних архівних матеріалів.

У головних ролях Андрій Шевченко, Олександр Шовковський, Артем Мілевський, Руслан Ротань, Владислав Ващук, Сергій Федоров, Віктор Вацко

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