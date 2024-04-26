Україна була триста років у складі російської імперії. За цей час багато письменників українських писали. Так, російською мовою, бо українською не видавали. Була пряма заборона. Хто хотів щось писати, — змушений був писати в межах і рамках імперії. Цілий інститут цензорів був для цього.

А які, може, і писали українською, то ми про них і не знаємо. Не друкували.

Одиниці видали свої твори українською. Це чудо. Це виключення і дійсно генії.

Кобзар видали коштом приватного бізнесмена Симиренка наприклад.

А Котляревський видав ще до заборони. Та і сам він був на імперській службі, до речі.

Ну, не було тоді героїчних повстанців і полум‘яних бандерівців. Не було літератури спротиву й антиімперських письменників. Звідки було їм взятися?

Вся еліта козацька стала російськими дворянами й вписалася в імперську ієрархію. Духовенство і все-все-все.

Українські мислителі, філософи та творці всі були вписані в імперські дискурси й імперське життя. Від Прокоповича до Сковороди.

Формування націй тільки розпочалося в Європі після "весни народів". Але процес цей довгий і нерівномірний. Не можна із сучасними мірками й уявленнями підходити до тих часів.

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Був час, коли в Києві тільки п‘ять родин інтелігенції були україномовними. А інших були тисячі.

Та й зовсім недавно, ще при совку, ми всі були піонерами та комсомольцями. Прийшов час національного усвідомлення. Це було прямо у мене на очах.

А до того формувався савєцкій народ. Досі відхаркуємо. Он Тичина і Павличко з Рильським про радянську владу писали ще.

Нестайко писав про дружбу народів і совєцьку армію.

Ільченко у своєму "Козаку Мамаю" про братній русскій народ.

Не кажу про Довженка.

Це ж зовсім недавно було.

А в ті часи вимагати від тодішніх письменників різкої націоналістичної позиції геть не випадало. Ще час не прийшов і нація навіть не формувалася. Хоча б істориків почитайте якихось чи що.

То що всіх геть? Дурня повна.

Ставити питання тодішнім письменникам "чого ти, падла, в танку не згорів?!", - абсолютна бездумна нісенітниця.

Так само як питати "а чому цей покидьок не боровся "за вільну незалежну Україну?!" у князя Мстислава Чернігівського.

Українська нація сформувалася уже аж в кінці ХІХ сторіччя, і дозріла до усвідомлення своєї держави. Як і багато інших європейських націй. Наприклад, італійці. До речі "русская нація" так і не склалася досі.

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Народ український був, але для усвідомлення його як нації потрібний був довгий час. Це не робиться за бажанням однієї людини чи партії, і не з помахом руки. Це має визріти, перебродити та перемогти в мізках. А до того всі живуть як жили. І письменники теж.

Процес цей іде постійно і не зупиняється. Навіть зараз не завершений. Он вибори це добре показали. Перед тим, як докоряти тодішнім письменникам, подивіться на себе теперішніх.

Звичайно, антиукраїнські та шовіністичні твори нам не підходять. А решта?

Що за хунвейбінство?

З усього масиву культури вибираємо виключно те, що нам зараз підходить, у цей момент. А все решта — вороги та сміття?

Замість повернути до своєї культури, перекласти й мати свої діаманти, то викидати та топтати?

Клепку треба мати в голові.

Це зараз уже є альтернатива і вибір, кому служити своєю творчістю — Україні чи імперії. І зараз чітко видно хто ворог.

Та й самі творці обирають сторону. Тікають до московщини, чи навпаки захищають Україну. Тут все ясно.

Тут можна вже міряти сучасними поглядами.

Бо є нація і є держава Україна.

Не так давно, до речі.

Але розсварюватися нам між собою через це точно не можна.

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Про автора. Сашко Лірник, сценарист, актор, телеведучий, казкар

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