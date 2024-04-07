Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд І Гоголь, і Піддубний, і Корольов, і багато інших — це і є наші "ракети". Їх не можна віддавати московитам
OPINION

І Гоголь, і Піддубний, і Корольов, і багато інших — це і є наші "ракети". Їх не можна віддавати московитам

Сашко Лірник
7 квітня, 2024 неділя
10:00
Погляд Сашко Лірник

Стосовно "полювання на відьом"- показового пафосного вигнання з української культури Чайковського і Гоголя. Хто там наступний?

"Вєрной дорогой ідьотє, таваріщі!".

Той самий більшовизм, коли танці на іконах влаштовували та боролися з "буржуазним націоналізмом".

Тільки замість червоної зірки на будьонівку тризуб почепили. А шаблею так само розмахують.

Застав дурня Богу молитися — він і лоба поб‘є!

Віддавайте все, що цінне і вартісне у світі, московитам. І весь світ буде знати про "русскую вєлікую культуру". А ви зі своїми глечиками й тинами лишайтеся в резервації.

Це ж ніби нещодавно московити заявляли у Франції про "Анну Ярославну — русскую княжну", і фільм Параджанова кіностудії Довженка виставляли на кінофестивалі як "русскоє кіно".

Вони підгрібають все, "що погано лежить".

І їм глибоко начхати на правду, на відсутність "русского" коріння, чи смисл творчого спадку. Головне, щоб фігура чи подія була знакова і відома.

Я ще пам‘ятаю як в совкових підручниках "русская історія" починалася із "древньої держави Урарту", бо десь вона була на території Вірменії, тобто сссру, а значить "русская".

А зараз вони привласнюють нашу історію, нашу культуру. І це є основою для війни та загарбань.

Тому й Анна, тому і борець Піддубний, тому і "Тіні забутих предків", які навіть перейменували на "Огнєнниє коні", теж пробують привласнити.

Бо їх у світі знають.

Читайте також: Таврована лілея на плечі

Але у цих випадках нам вдалося "відбити" своє. Для цього не треба було мільйони євро витрачати. Досить будо чітко заявити — це наше!

Ви не розумієте ціну "культурного продукту". А московська пропаганда добре розуміє. Недарма туди вкладаються гроші, порівнянні з військовим бюджетом.

А ви потім дивуєтеся - "чому союзники не надають нам літаків і ракет"?

А як їм давати, коли їхня суспільна думка щиро любить "вєлікую русскую культуру" із відомим і розпіареним Чайковським і Гоголем, за яким в Голлівуді кіно знімають.

А ця війна в уяві пересічних європейців і американців — то внутрішні розбірки "єдіного народу". "Мілиє браняцця - только тєшацця" (пардон за русизми).

Всі відомі оркестри виконують і піарять по світу "русскій романс "Очі чорниє"". І всі плещуть і підспівують: яка класна "русская пєсня". І в кіно вставляють. І плювати, що то слова українця Гребінки на музику німця Флоріана Германа. Навіть ви не знаєте цього. А що говорити про європейців чи американців?

Про "русскій борщ" чули? Оце воно.

Московити підгрібають під себе все гамузом і гуртом. А ми пінцетиком колупаємося у своїй минувшині, вибираючи крихітні діамантики, а решту масиву викидаємо в смітник.

А вони не викидають, а тупо привласнюють.

Отак і створюється у світі імідж "широкой русской душі", "вєлікой культури", "діамантів світової літератури".

І, замість того, щоб заявити: "Це наше!", ми з легкістю віддаємо свою "культурну зброю" московитам. Так само як з легкістю віддали ядерні ракети.

А зараз пожинаємо наслідки.

Читайте також: Нам треба довго лікувати націю. Тут терапія потрібна, а не ампутація. Блог Сашка Лірника

Не сподіваюся, що мене зрозуміють, бо он старі друзі заявляють: "Як ти можеш? Чайковський і Гоголь — це вороги! Вони "служили імперії" Ату їх!"

І що? Ну, служили. Німцю, який іде дивитися "Лускунчика", глибоко начхати при якому царю-ампіратору композитор писав цю геніальну музику. Він іде на балет "російського композитора", і плескає в долоні.

А наші "необільшовики" підтакують: "Так! Російського! Не українського!".

Замість заявити: "Це наше!".

І це не коштує мільйони.

Натомість із радістю відмовляються від використання "розкрученого бренду", який можна поставити собі на службу.

А я бачу, як з радістю розрізали атомні бомбардувальники в Умані й передавали ракети в Росію - "гаранту нашої безпеки". А тепер вона нас обстрілює ними ж.

Так от — і Чайковський, і Гоголь, і Піддубний, і Корольов, і багато інших — це і є наші "ракети", які не можна віддавати московитам.

Бо дія їхня не менш потужна, ніж у реальних ядерних.

Наприклад, заява президента чи мінкульту, що Чайковський — наш, не коштує ні копійки, а от ефект дасть не гірший, ніж десять безпекових форумів. І піар України у світі. Нехай зміна суспільної думки невелика, нехай один відсоток, але тут, як в анекдоті про розпіареного Достоєвського, "зарубіл бабку проценщіцу - дєсять копєєк всєво. Зато дєсять бабушек - уже рубль!"

Ще раз повторю — учіться бути зубатими, а не дурними!

Якщо що, то цей допис не про Гоголя і не про Чайковського, а про принципи.

Джерело

Про автора. Сашко Лірник, сценарист, актор, телеведучий, казкар

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Культура
Україна
Росія
історія України
Війна з Росією
Читайте також:
На фото: Олег Боднарчук
4 квітня, 2024 четвер
Продюсер Боднарчук пояснив, чому Україна падає в рейтингах букмекерів Євробачення-2024
4 квітня, 2024 четвер
Відтепер причиною звільнення з військової служби може бути лише непридатність, - правозахисниця Денісова
На фото: Потап у Маямі
4 квітня, 2024 четвер
Потап пояснив, чому на афіші концерту в Німеччині його позначили як російського артиста
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.81
    Купівля 38.81
    Продаж 39.35
  • EUR
    Купівля 42.07
    Продаж 42.84
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
7 квітня
10:57
Олаф Шольц
Путін завершить війну, коли зрозуміє, що її неможливо виграти на полі бою, - Шольц
10:41
Чорне море, Крим
Росіяни зараз не можуть мінувати Чорне море, - ВМС ЗСУ
10:30
РФ зробила з України "лабораторію" для тестування зброї КНДР на полі бою: в армії США пояснили своє занепокоєння
10:19
Трамп
Трамп за один вечір зібрав понад $50 млн на виборчу кампанію, - Politico
10:17
Ексклюзив
мобілізація
"Хто, як не ми будемо боронити цю землю? 25 років - це дорослий хлопець", - ротний медик батальйону "Айдар" Лісіцина
09:58
Гуляйполе
Росіяни обстріляли "градами" Гуляйполе: загинули троє людей, є поранений
09:58
OPINION
Микола Княжицький
Ніхто не планував забороняти жодну з українських церков
09:51
Окупанти вночі 7 квітня скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську
Окупанти скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську: загинула жінка
09:36
москва, кремль
В ISW пояснили мету регулярних погроз Кремля на адресу країн НАТО
09:23
Ексклюзив
Дамба ДніпроГЕС, Запоріжжя
На ТОТ ворог проводить злагодження та готується до штурмів на Запорізькому напрямку, - речник "Легіону Свободи"
09:23
Христя Фріланд
Канада заявила про нарощення підтримки України на тлі затримки допомоги від США
08:38
Оновлено
корабель рф
В Чорному та Азовському морях ворожі кораблі відсутні, - ВМС ЗСУ
08:32
Бєлгород
Влада Білгородщини заявила про атаку БПЛА: у кількох районах начебто сталися пожежі
08:27
Сили безпеки Еквадору 9 січня 2024 р.
Латиноамериканські уряди засудили Еквадор за рейд на посольство Мексики
08:14
Олександр Сирський
Скандал із врученням повістки журналісту "Слідство.Інфо": Сирський наказав здійснити перевірку
08:08
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Нічна атака РФ на Україну: Повітряні сили знищили усі 17 ворожих "шахедів"
08:08
OPINION
Віктор Бобиренко
Влада ефективна лише у маніпулятивних технологіях
07:48
Оновлено
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
РФ вночі атакувала Україну ракетами і "шахедами": під прицілом - Харків, Одеса, Дніпропетровщина. Є постраждалі
07:38
Оновлено
втрати окупантів
Армія РФ втратила за добу 17 танків, 54 артсистеми і 820 військових, - Генштаб
01:58
Петер Пеллегріні, Словаччина
Президентські вибори в Словаччині виграв проросійський Петер Пеллегріні, - Dennikn
00:57
Олексій Кісер
Російський боєць MMA заявив, що хоче воювати за Україну
2024, субота
6 квітня
23:35
Володимир Зеленський та Джо Байден
Зеленський заявив, що Україна готова погодитись на кредит від США
22:59
Тібо Куртуа
Зірковий конкурент Луніна в "Реалі" несподівано анонсував своє повернення до тренувань
22:29
Чим Китай забезпечує армію Путіна під час війни з Україною: подробиці від Bloomberg
22:05
Оновлено
російський мінометний обстріл
На Донеччині окупанти обстріляли з артилерії Курахівське і Красногорівку: серед 5 загиблих є 16-річна дівчина
21:51
ЗАЕС
Енергетики під'єднали Запорізьку АЕС до другої лінії живлення: вона була на ремонті внаслідок обстрілів РФ
21:39
Ексклюзив
Віталій Портников
Україна і Захід по різному бачать перемогу у війні з Росією: пояснення від Портникова
21:38
Олександр Зінченко, АПЛ, "Брайтон" - "Арсенал"
Зінченко допоміг "Арсеналу" розгромити "Брайтон" і вийти на перше місце АПЛ
21:20
Ексклюзив
зеленський Шольц
Шольц, здається, єдина людина в Німеччині, яка проти постачання Taurus Україні, - Чернєв
21:17
Орськ, затоплення
В російському Орську 6 квітня стався новий прорив дамби. Деталі
21:13
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
Верховна Рада безвідповідально затягнула з новим законом про мобілізацію, - Зеленський
21:05
санкції проти рф
На "Міжнародному ярмарку геноциду" у Варшаві вимагали повного ембарго ЄС на торгівлю з РФ
20:57
Володимир Зеленський
"Ділять на людей і ТЦКшників": Зеленський закликав українців з повагою ставитись до воїнів
20:38
Артем Довбик, "Жирона", Ла Ліга
"Челсі" збирається підписати у пару до Мудрика ще одного українця
20:37
Ексклюзив
Огризко
На додачу до осі зла Москва - Пекін з'явилася вісь страху Вашингтон - Берлін, - дипломат Огризко
20:24
Оновлено
Слідство.Інфо заявило, що СБУ використала військкомат як "помсту" проти журналіста через розслідування. У відомстві прокоментували
20:14
Володимир Зеленський
"Тут буде захист": Зеленський заявив, що не бачить загрози з Білорусі
20:09
Анонс
Микола Шапаренко, "Динамо", УПЛ
УПЛ: "Верес" розгромив "Оболонь", розклад і результати матчів 23-го туру
20:08
OPINION
Андрій Бондар
Майдан – це здвиг вільних хуторян
19:57
ЗСУ
За добу росіяни 16 разів намагались прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку, - Генштаб
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV