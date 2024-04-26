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Арешт заступника Шойгу навряд чи свідчить про розкол російських "еліт", - соціолог Шульга

26 квітня, 2024 п'ятниця
18:30
Світ Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним

Очільник Інституту конфліктології та аналізу Росії, доктор соціологічних наук Олександр Шульга вважає, що ця ситуація може бути представлена як планова ротація

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Поки що у нас мало інформації. Є чиста інформація, а є конотації та оцінювання - емоційне забарвлення. От коли тільки-но з'явилася інформація, що цього Тимура Іванова, заступника міністра оборони, затримали - це була чиста інформація, тобто всі були в ступорі, я маю на увазі, російські, пропагандистські ЗМІ загалом не розуміли, як це подавати. Зараз поки не зрозуміло яким чином це будуть розкручувати й поки що навіть ми бачимо лише припущення з різних сторін, але немає, знаєте, такої генеральної лінії. Нам треба більше інформації, більше розуміння який наратив обере російська пропаганда", - пояснив соціолог.

За словами Шульги, важливим у цій ситуації є й те, що російський диктатор Володимир Путін переобрався і може запропонувати новий склад уряду і нових очільників відомств. Тому арешт Іванова можуть подати, як кадрову ротацію.

"Чим саме займався цей Тимур Іванов? Він займався будівництвом, а будівництво в усі віки та у всіх країнах було дуже ласою посадою і це дійсно, без перебільшення, мільярди доларів. А він займався в тому числі відновленням на окупованих територіях, у тому ж Маріуполі й не тільки, це мільярди-мільярди доларів, які фактично не обліковуються", - веде очільник Інституту конфліктології та аналізу Росії й додає, що поки він би не називав ці події розколом "еліт" й чимось дуже значущим.

Як Шульга сказав, якби у РФ хотіли замінити міністра оборони Сергія Шойгу, то його б звільнили під приводом переобрання Путіна.

Хто такий Тимур Іванов

Тимура Іванова вважають одним із найважливіших членів команди Сергія Шойгу. Він обіймав посаду заступника міністра оборони РФ з 2016 року. До цього він три роки очолював АТ "Оборонбуд". Раніше працював заступником голови уряду Московської області та на підприємствах російського паливно-енергетичного комплексу.

Іванов займався у міноборони питаннями, пов'язаними з будівництвом. Зокрема, він відповідав за створення головного храму збройних сил, космодрому "Восточний", а після повномасштабного вторгнення в Україну — за проєкт "відновлення" окупованого Маріуполя.

Команда Олексія Навального у 2022 році знайшла в Тимура Іванова нерухомість у Москві, Підмосков'ї та Тверській області на понад $1 млрд.

Що передувало

Слідчий комітет Росії 23 квітня заявив про затримання Іванова

Водночас російське видання "Медуза" поінформувало про наявність неофіційної версії арешту Іванова - його начебто підозрюють у держзраді. При цьому адвокат Іванова Мурад Мусаєв заявив РІА "Новости", що "ніяких інших звинувачень, крім оголошеного звинувачення у хабарі, там немає".

Наступного дня Іванова заарештували до 23 червня 2024 року. Увечері 24 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу своїм наказом відсторонив Тимура Іванова з посади заступника.

Теги:
Росія
Володимир Путін
російська армія
Сергій Шойгу
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