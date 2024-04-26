Переклади двох українських книжок потрапили до списку найкращих дитячих видань у Японії

Про це повідомляє "Читомо".

Японська національна шкільна бібліотечна асоціація оприлюднила список Ehon 50 — підбірку з 50 відібраних і рекомендованих книг для дітей, опублікованих японською мовою впродовж року. Цьогоріч до нього увійшли дві українські книжки.

Книжку Романи Романишин та Андрія Лесіва "Куди і звідки" творчої майстерні "Аґрафка" у перекладі Юкіко Хіромацу видало видавництво Bronze Publishing.

Вона розповідає про рух і про мандри: не лише людей, а й тварин, рослин, вітру, води й планети. Окрім японської, видання перекладене ще 14 мовами світу. В Україні книжка вперше вийшла у "Видавництві Старого Лева" у 2020 році.

"Жовтий метелик" Олександра Шатохіна вийшов друком в японському видавництві Kodansha LTD. У цій "тихій книжці" дівчинка, тікаючи від "обмежень та рабства", зустрічає метеликів і знаходить у них надію.

Фото: j-sla.or.jp

Книжка також увійшла до списку видатних міжнародних книжок 2024 року від IBBY - Міжнародної ради з дитячої та юнацької книги.

"Війна, як колючий дріт, заганяє тебе в певні рамки, обмеження, несвободу. Метелики — це те, що було до війни, ніби душі, ніби місця, які були зруйновані війною. Дівчинка — це власне Україна, та, що тікає і протестує проти обмежень, рабства. Зустрічаючи метеликів, попри все вільних і яскравих, дівчинка розуміє, що життя буде продовжуватися, свободу метелика неможливо обмежити чи знищити", - зазначено в описі.