Два українські видання потрапили до списку видатних книжок з усього світу від IBBY

Про це повідомляється на сайті IBBY.

Міжнародна рада з дитячої та юнацької книги (IBBY) оприлюднила список видатних міжнародних книжок. До нього увійшли й два українські видання.

У категорії "Скорбота і невідомість" відзначено книжку Олександра Шатохіна "Жовтий метелик" видавництва Red Comet Press, яке зробило переклад англійською. На сайті видавництва вона описується як "тиха книжка" про життя після війни, розбитої та обмеженої війни. Колючий дріт на початку з павуком — то образ обмежень і сковування та страху, що дає війна.

"Війна, як колючий дріт, заганяє тебе в певні рамки, обмеження, несвободу. Метелики — це те, що було до війни, ніби душі, ніби місця, які були зруйновані війною. Дівчинка — це власне Україна, та, що тікає і протестує проти обмежень, рабства. Зустрічаючи метеликів, попри все вільних і яскравих, дівчинка розуміє, що життя буде продовжуватися, свободу метелика неможливо обмежити чи знищити", - зазначено в описі.

У категорію "Фантазія і уява" потрапила книжка письменника Тараса Прохаська та ілюстраторки Мар'яни Прохасько "Хто зробить сніг". Книжка розповідає про новонароджених кротів-близнюків, які живуть у химерно уявній лісовій місцевості. Назва походить від віри кротів, що, коли вони помруть, вони піднімуться до хмар і зроблять сніг для тих, хто залишився.

Книжка "Хто зробить сніг" раніше стала переможцем конкурсу "Книга року ВВС – 2013" у номінації "Дитяча Книга року ВВС – 2013", а також отримала премію "ЛітАкцент року 2013" у номінації "Поезія і проза для дітей" та посіла перше місце в рейтингу "Книжка року - 2013" у номінації "Дитяче свято". Книжка також потрапила у 2014 році до міжнародного каталогу The White Ravens ("Білі круки"), який є переліком найкращих дитячих книжок із понад 40 країн світу. Наприкінці минулого року вона потрапила у Список найкращих дитячих книжок - 2023 від The New York Times.

Англійською книжку опублікувало видавництво Elsewhere Editions.