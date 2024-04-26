Шпигуна ГРУ, який збирав дані про вогневі позиції артилерії ЗСУ на Миколаївщині, засудили до 11 років
Житель Миколаївщини, який працював на ГРУ й шпигував за артилерією Збройних Сил України, отримав 11 років позбавлення волі
Про це повідомляє СБУ.
За даними слідства, засуджений є жителем Миколаївщини, який був завербований російською воєнною розвідкою після початку повномасштабної війни. Окупанти помітили його у соціальних мережах, де він був прихильником кремлівських наративів. У популярному месенджері фігурант прийняв пропозицію ворога співпрацювати.
"У подальшому зрадник комунікував з кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ). Для спілкування використовували анонімний чат", - підкреслюють у СБУ.
Чоловік збирав розвідувальні дані про дислокацію та переміщення ЗСУ по прифронтовій території Миколаївської області.
Також за вказівкою спецслужби РФ колаборант прагнув зафіксувати вогневі позиції артилерії ЗСУ, зокрема - бойових розрахунків HIMARS.
Після отримання розвідувальної інформації шпигун ГРУ мав передати її росіянам, аби ті здійснили прицільні ракетно-дронові удари по місцях базування українських військ.
Зловмисника затримали в серпні 2022 року під час його розвідувальної "вилазки".
"За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану)", - резюмують у Службі безпеки.
З урахуванням співпраці зі слідством чоловік отримав 11 років позбавлення волі.
- 25 квітня стало відомо, що агент ФСБ, який на прикордонні Харківської області збирав для росіян інформацію про Сили оборони, отримав 15 років тюрми.
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