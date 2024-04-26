Шпигуна ГРУ, який збирав дані про вогневі позиції артилерії ЗСУ на Миколаївщині, засудили до 11 років

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, засуджений є жителем Миколаївщини, який був завербований російською воєнною розвідкою після початку повномасштабної війни. Окупанти помітили його у соціальних мережах, де він був прихильником кремлівських наративів. У популярному месенджері фігурант прийняв пропозицію ворога співпрацювати.

"У подальшому зрадник комунікував з кадровим співробітником головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ). Для спілкування використовували анонімний чат", - підкреслюють у СБУ.

Чоловік збирав розвідувальні дані про дислокацію та переміщення ЗСУ по прифронтовій території Миколаївської області.

Також за вказівкою спецслужби РФ колаборант прагнув зафіксувати вогневі позиції артилерії ЗСУ, зокрема - бойових розрахунків HIMARS.

Після отримання розвідувальної інформації шпигун ГРУ мав передати її росіянам, аби ті здійснили прицільні ракетно-дронові удари по місцях базування українських військ.

Зловмисника затримали в серпні 2022 року під час його розвідувальної "вилазки".

"За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану)", - резюмують у Службі безпеки.

З урахуванням співпраці зі слідством чоловік отримав 11 років позбавлення волі.