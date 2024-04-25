В Україні до 15 років засудили російського агента, який на Харківщині збирав розвіддані для окупантів

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За інформацією розслідування, зловмисником виявився 42-річний житель Вовчанська, що на Харківщині. Під час окупації регіону його завербувала спецслужба ворога.

"Тоді окупанти перевели його в режим "очікування", а вже у липні 2023 року поставили перші завдання", - зауважують у СБУ.

Згідно із слідством, зловмисник шпигував для окупантів на території Вовчанської громади за ЗСУ - їхнім базуванням та переміщенням підрозділів.

Зазначено, що чоловіка цікавили насамперед геолокації фортифікаційних споруд та укріпрайонів, які забезпечують оборону Харкова з північно-східного напрямку.

Аби виконати завдання росіян, колаборант на громадському транспорті об’їжджав територію району, щоб приховано фіксувати місця ймовірного розміщення ЗСУ. Далі чоловік "звітував" російській спецслужбі в анонімному чаті в месенджері.

У СБУ наголошують, що розвідувальні дані ворогу були потрібні для здійснення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по позиціях Сил оборони.

Колаборанта затримали в результаті спецоперації СБУ на території регіону в листопаді минулого року.

"На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у повідомленні.

Суд призначив фігуранту 15 років позбавлення волі.