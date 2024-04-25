В Україні до 15 років засудили російського агента, який на Харківщині збирав розвіддані для окупантів
Агент ФСБ, який на прикордонні Харківської області збирав для росіян інформацію про Сили оборони, отримав 15 років тюрми
Про це повідомляє Служба безпеки України.
За інформацією розслідування, зловмисником виявився 42-річний житель Вовчанська, що на Харківщині. Під час окупації регіону його завербувала спецслужба ворога.
"Тоді окупанти перевели його в режим "очікування", а вже у липні 2023 року поставили перші завдання", - зауважують у СБУ.
Згідно із слідством, зловмисник шпигував для окупантів на території Вовчанської громади за ЗСУ - їхнім базуванням та переміщенням підрозділів.
Зазначено, що чоловіка цікавили насамперед геолокації фортифікаційних споруд та укріпрайонів, які забезпечують оборону Харкова з північно-східного напрямку.
Аби виконати завдання росіян, колаборант на громадському транспорті об’їжджав територію району, щоб приховано фіксувати місця ймовірного розміщення ЗСУ. Далі чоловік "звітував" російській спецслужбі в анонімному чаті в месенджері.
У СБУ наголошують, що розвідувальні дані ворогу були потрібні для здійснення ракетно-бомбових та артилерійських ударів по позиціях Сил оборони.
Колаборанта затримали в результаті спецоперації СБУ на території регіону в листопаді минулого року.
"На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - резюмують у повідомленні.
Суд призначив фігуранту 15 років позбавлення волі.
- 25 квітня СБУ спільно з підрозділами ЗСУ затримали агента ФСБ, який коригував ракетно-бомбові удари по Харківщині та хотів утекти на позиції окупантів.
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