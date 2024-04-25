Коригував ракетні удари по Харківщині та хотів втекти на позиції окупантів: СБУ затримала агента ФСБ

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, за його наведенням росіяни намагались обстріляти цивільну інфраструктуру одного з прифронтових міст Харківщини.

"Зловмисника затримали поблизу лінії боєзіткнення на Куп’янському напрямку, коли він намагався приховано вийти на позиції окупантів. Там його мали зустрічати російські військові зі знаками розрізнення у вигляді георгіївської стрічки на рукаві", - додають в СБУ.

У подальшому зловмисника планували провести до "філії" ФСБ на тимчасово окупованій частині Луганської області і так завершити його "евакуацію".

Російським інформатором виявився колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з ФСБ.

Зазначається, що до цього його спонукали батьки, які проживають на тимчасово окупованій території на сході України та перебувають у полі зору російської спецслужби.

"Через них окупанти "домовились" зі строковиком про передачу координат потенційних цілей та запропонували йому план подальшої втечі після "демобілізації". Для комунікації використовували анонімні чати у месенджері. За даними слідства, фігурант здійснював пересилку "потрібних" геолокацій ворогу у вигляді позначок на ґуґл-карті", - виявили правоохоронці.

На підставі зібраних доказів слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.