Коригував ракетні удари по Харківщині та хотів втекти на позиції окупантів: СБУ затримала агента ФСБ
СБУ спільно з підрозділами ЗСУ затримали агента ФСБ, який коригував ракетно-бомбові удари по Харківщині та хотів утекти на позиції окупантів
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, за його наведенням росіяни намагались обстріляти цивільну інфраструктуру одного з прифронтових міст Харківщини.
"Зловмисника затримали поблизу лінії боєзіткнення на Куп’янському напрямку, коли він намагався приховано вийти на позиції окупантів. Там його мали зустрічати російські військові зі знаками розрізнення у вигляді георгіївської стрічки на рукаві", - додають в СБУ.
У подальшому зловмисника планували провести до "філії" ФСБ на тимчасово окупованій частині Луганської області і так завершити його "евакуацію".
Російським інформатором виявився колишній строковик однієї з військових частин Сил оборони, який напередодні звільнення в запас пішов на співпрацю з ФСБ.
Зазначається, що до цього його спонукали батьки, які проживають на тимчасово окупованій території на сході України та перебувають у полі зору російської спецслужби.
"Через них окупанти "домовились" зі строковиком про передачу координат потенційних цілей та запропонували йому план подальшої втечі після "демобілізації". Для комунікації використовували анонімні чати у месенджері. За даними слідства, фігурант здійснював пересилку "потрібних" геолокацій ворогу у вигляді позначок на ґуґл-карті", - виявили правоохоронці.
На підставі зібраних доказів слідчі Управління СБУ в Харківській області повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).
Наразі затриманий перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
- 25 квітня повідомлялось, що контррозвідка СБУ затримала 9 членів "виборчої комісії", які співпрацювали з агресором під час тимчасової окупації правобережжя Херсонщини.
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