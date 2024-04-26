Найскладніша ситуація на фронті у напрямку Авдіївка - Покровськ, - депутат міськради Дружківки
Микола Довбня, депутат Дружківської міської ради, зазначив, що найзапекліші бої зараз йдуть біля Очеретиного у напрямку з Авдіївки на Покровськ
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Без сумніву, найскладніша ситуація – напрямок з Авдіївки на Покровськ. Дивіться, Торецьк стоїть з 2014 року, ворог не може просунутися ні на один метр, як була лінія розмежування 10 років тому, так вона і залишилася. Річ у тому, що тут Донецький кряж, тут гори, тобто є де вибудовувати оборону. А от з Авдіївки на Покровськ - там поля, а ті лінії оборони, які повинні були бути вибудувані, їх, мабуть, було недостатньо, аби втримати ворога, адже він просувається і просувається. Подивіться на карту: противник рухається на Покровськ, хочуть перерізати трасу Костянтинівка - Покровськ. І навіщо їм брати цю агломерацію Краматорськ - Слов'янськ і Дружківка, коли можна оточити", - зауважив Микола Довбня.
Депутат Дружківської міської ради додав, що найзапекліші бої зараз йдуть біля Очеретиного у напрямку Авдіївка-Покровськ.
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