Найскладніша ситуація на фронті у напрямку Авдіївка - Покровськ, - депутат міськради Дружківки

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Без сумніву, найскладніша ситуація – напрямок з Авдіївки на Покровськ. Дивіться, Торецьк стоїть з 2014 року, ворог не може просунутися ні на один метр, як була лінія розмежування 10 років тому, так вона і залишилася. Річ у тому, що тут Донецький кряж, тут гори, тобто є де вибудовувати оборону. А от з Авдіївки на Покровськ - там поля, а ті лінії оборони, які повинні були бути вибудувані, їх, мабуть, було недостатньо, аби втримати ворога, адже він просувається і просувається. Подивіться на карту: противник рухається на Покровськ, хочуть перерізати трасу Костянтинівка - Покровськ. І навіщо їм брати цю агломерацію Краматорськ - Слов'янськ і Дружківка, коли можна оточити", - зауважив Микола Довбня.

Депутат Дружківської міської ради додав, що найзапекліші бої зараз йдуть біля Очеретиного у напрямку Авдіївка-Покровськ.