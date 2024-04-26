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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Найскладніша ситуація на фронті у напрямку Авдіївка - Покровськ, - депутат міськради Дружківки

26 квітня, 2024 п'ятниця
18:59
Війна з Росією Карта бойових дій: Авдіївка

Микола Довбня, депутат Дружківської міської ради, зазначив, що найзапекліші бої зараз йдуть біля Очеретиного у напрямку з Авдіївки на Покровськ

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Без сумніву, найскладніша ситуація – напрямок з Авдіївки на Покровськ. Дивіться, Торецьк стоїть з 2014 року, ворог не може просунутися ні на один метр, як була лінія розмежування 10 років тому, так вона і залишилася. Річ у тому, що тут Донецький кряж, тут гори, тобто є де вибудовувати оборону. А от з Авдіївки на Покровськ - там поля, а ті лінії оборони, які повинні були бути вибудувані, їх, мабуть, було недостатньо, аби втримати ворога, адже він просувається і просувається. Подивіться на карту: противник рухається на Покровськ, хочуть перерізати трасу Костянтинівка - Покровськ. І навіщо їм брати цю агломерацію Краматорськ - Слов'янськ і Дружківка, коли можна оточити", - зауважив Микола Довбня.

Депутат Дружківської міської ради додав, що найзапекліші бої зараз йдуть біля Очеретиного у напрямку Авдіївка-Покровськ.

  • Інститут вивчення війни повідомляє, що російська окупаційна армія не полишає спроб окупувати Часів Яр. Захоплення міста дозволить РФ розпочати подальші наступальні операції проти міст, які формують значний оборонний пояс на Донеччині.
  • Протягом доби 25 квітня на лінії фронту було зафіксовано 93 бойових зіткнення. Українські Сили оборони відбили 23 ворожі атаки на Авдіївському напрямку.
  • Командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко заявив, що у Часовому Яру противника немає, місто повністю контролюється Силами оборони України.
  • Також директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що на Покровський напрямок ворог перекидає нові резерви
Теги:
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
Авдіївка
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