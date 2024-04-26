Третя світова, воювати будуть всі, відсидітись не вдасться.

Тим, хто розпочинає війни — вдасться.

Тим, хто заробляє на війнах — вдасться. Компанії, які фінансують агресора, через покоління будуть дуже респектабельними й цивілізованими, навіть вкладатимуться в гуманітарні проєкти, а діти та онуки власників стануть президентами й міністрами.

Тим, хто має гроші й три паспорти в кишені — вдасться. У них є де жити за кордоном. І навіть в разі ядерної війни багато родин виживуть у сучасних якісних бункерах.

Потім помре трава і зійде трава на могилах тих, хто полив землю кровʼю… І до їхніх памʼятників кластимуть квіти й малюватимуть кордони на картах, які вони втримали.

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Так було і так буде.

Масовий психоз не вирішує долю людини, і не викликає нічого, окрім огиди. Головне для кожного — розуміти, за що ти гинеш і за що ти бʼєшся. І головне, щоб по тій траві, яка зійде на твоїй крові, бігали твої онуки. А не працювали компанії з видобутку копалин тих, хто вдало конвертував твою смерть у гроші. Розповівши тобі, як ти маєш помирати.

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Смерть, як і любов — дуже великі сили. І полюбити назавжди, як і померти — можна лише раз. А власне, зараз прекрасний час кожному думати про те, як чинитиме він. І до якої межі готовий іти. До кабінету, де багато людей у чистій формі й звідки кричиться легше, чи до брудного окопу, звідки не докричишся, бо гуркіт гармат заважає.

Перемагають ті, хто має у війську готових померти й убити. Загнані на війну програють війни. Загине трава і зійде трава. Колись на наших могилах.

А говорити треба правду. І про себе і про інших. Тоді тобі повірять. Час гасел і плакатних написів минув. Воно не працює.

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Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо

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