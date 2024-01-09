Поки не буде порушено справи щодо того, як і з чиєї провини дані про діяльність і місцеперебування секретного виробництва ракет та іншого важливого обладнання потрапили у відкритий доступ, розмови про переможну перемогу варто припинити.

Перемагати ворога, коли його "кроти" за твоєю спиною — марна справа. Коли твій воротар грає проти тебе, не важливо скільки ти забʼєш, він все одно пропустить більше.

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P.S. Нагадую. Зараз перебуває в слідчому ізоляторі без права внесення застави Роман Червінський. Його звинувачують в тому, що через перевищення ним службових повноважень було завдано ударів по аеродрому "Канатове".

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Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо

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