Коли "кроти" за твоєю спиною...
Коли порушать справу проти тих, хто здає місця виробництва зброї
Поки не буде порушено справи щодо того, як і з чиєї провини дані про діяльність і місцеперебування секретного виробництва ракет та іншого важливого обладнання потрапили у відкритий доступ, розмови про переможну перемогу варто припинити.
Перемагати ворога, коли його "кроти" за твоєю спиною — марна справа. Коли твій воротар грає проти тебе, не важливо скільки ти забʼєш, він все одно пропустить більше.
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P.S. Нагадую. Зараз перебуває в слідчому ізоляторі без права внесення застави Роман Червінський. Його звинувачують в тому, що через перевищення ним службових повноважень було завдано ударів по аеродрому "Канатове".
Про автора. Василь Зима, журналіст Еспресо
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