З об'єктів енергетики акцент перенесено на об'єкти військового призначення чи підприємства оборонно-промислового комплексу.

На основі доступної інформації моя особиста інтуїція каже мені що цілями масованих обстрілів 29.12 і 02.01 була наша ракетна програма і виробники безпілотників. І за деякими відгуками ці удари були дуже дошкульними для нас, особливо 29.12...

Тому що вони були точними. Тепер з'ясовується чому саме.

Справа не лише у роботі ворожої розвідки чи агентури впливу в державному керівництві, хоча і в цьому теж. Справа ще й у злочинній недбалості на рівні державного управління й вибірковій сліпоті на політичному рівні.

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Як відомо, в Україні вже відносно давно засекречені декларації про майно і доходи працівників оборонно-безпекового сектора. І це, на мою думку, виправдано, особливо під час війни. Про адреси й особисту інформацію фізичних осіб подумали й подбали. А про теж саме що стосується юридичних осіб, підприємств ОПК, ні.

Там пріоритетом для держави є не безпека цих виробництв, а "прозорість" державних закупівель.

Журналістка Тетяна Ніколаєнко пише: "У результаті аудиту ДАСУ (Державна аудиторська служба України) було порушено 44 провадження. Але головне не це. А те, що ДАСУ навіщось вимагало від деяких виробників ВПК документи про реальне розташування складів, виробничих потужностей та співвиконавців договорів.

Але це не найгірше – в Україні досить просто знайти дані про багато підприємств. Для цього навіть не треба особливо лізти у відкриті реєстри. В деяких випадках google видає значно більше інформації".

З таким підходом ми будемо безнадійно далекими від перемоги. Щойно відбудуємо виробництво — знову отримаємо масовані удари. І будемо приречені на критичну залежність від оборонно-безпекової допомоги наших зовнішніх партнерів. І вже зараз починаємо відчувати (і розуміти) що це насправді означає.

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Ще одна цитата: "Натомість головний сюр полягає в тому, що є сайт, де можна побачити всіх підрядників і контракти державних воєнних підприємств. При цьому, як виявилось, багато хто взагалі не знав, що такий треш можливий на 10-му році війни".

Такий треш можливий тоді, коли хтось у твоїй власній державі системно і цілеспрямовано протидіє посиленню обороноздатності держави і її Сил оборони. Якийсь "управлінський контур" від гори до низу. Когось, можливо, використовують наосліп (політична сліпота), а хтось точно працює в інтересах ворога (агентура впливу).

Нам треба зробити усе можливе, щоб нарешті розібратися в тому, хто і як. Це не повинно більше повторитися!

Кабінет міністрів, для початку, має змінити постанову про публічні закупівлі у частині (не)оприлюднення даних виконавців договорів (підприємств-суміжників). А СБУ має провести системне розслідування хто і як до цього призвів чи допустив таку ситуацію.

Держава сама спочатку повинна юридично захистити тих людей і підприємства, які виробляють боєприпаси, зброю і техніку для її захисту. Вона не повинна створювати загрози проти тих, хто її захищає.

Джерело

Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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