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Війна з Росією: хроніка
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За добу Сили оборони відбили 23 ворожих атаки на Авдіївському напрямку

26 квітня, 2024 п'ятниця
19:44
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом доби, 26 квітня, на фронті відбулось 79 бойових зіткнень. Росіяни 12 разів намагались прорвати українську оборону на Новопавлівському напрямку

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли України

За добу ворог завдав 1 ракетного та 67 авіаційних ударів, здійснив 54 обстріли з реактивних систем залпового вогню позицій наших військ та населених пунктів.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів по місту Суми та в районах населених пунктів Волфине Сумської області; Дергачі, Висока Яруга, Липці, Огірцеве та Водяне Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Хрінівка, Єліне, Гута-Студенецька, Луб’яне та Бучки Чернігівської області; Прогрес, Старикове, Білопілля та Біловоди Сумської області.

На Куп’янському напрямку наші воїни відбили 7 атак в районах населених пунктів Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Піщане та Глушківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 9 атак в районі Серебрянського лісництва Луганської області; населених пунктів Терни та південніше Зарічного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області; Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Виїмка, Спірне та Іванівське Донецької області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Часів Яр Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 23 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Очеретине, Семенівка, Уманське, Калинове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також, противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новобахмутівка та Мемрик Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, серед них Керамік, Архангельське та Соловйове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Пречистівка та Урожайне Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 12 разів намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Георгіївка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 3 рази атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Червоне, Білогір’я, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби, за підтримки авіації, здійснив 3 безрезультатні атаки на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Томарине Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тягинка, Іванівка, Новотягинка, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Токарівка Херсонської області.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу, 1 радіолокаційній станції, 3 засобах протиповітряної оборони, 1 станції РЕБ, 1 складу матеріально-технічних засобів противника.

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Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
Мар’їнка
Авдіївка
Військові новини
Шахтарськ
Куп'янськ
Лиман
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