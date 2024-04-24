У Молдові через російські гроші судитимуть очільницю Гагаузії

Про це повідомило видання NewsMaker.

Кримінальну справу проти них розгляне Кишинівський суд сектору Буюкани.

Антикорупційна прокуратура звинувачує Євгенію Гуцул у свідомому отриманні грошей від організованого злочинного угруповання для фінансування діяльності партії – майже 42,5 млн леїв (близько 93,5 млн грн).

У заяві прокуратури йдеться про те, що Євгенія Гуцул, працюючи секретарем у забороненій партії "Шор", з 2019 по 2022 рік систематично та щодня ввозила до Молдови гроші з Росії. Їх використовували для фінансування політичної діяльності партії.

Окрім цього, за даними правоохоронців, вона як співучасниця злочину з жовтня по листопад 2022 року відповідала за перевірку списків і винагороду учасників акцій протестів партії "Шор", які відбувалися біля будівель державних установ у Кишиневі.

За повідомленням прокуратури, в кримінальній справі фігурує також спільниця Євгенії Гуцул, яка керувала головним офісом партії у Кишиневі. З жовтня по листопад 2022 року вона також свідомо отримувала гроші від організованого злочинного угруповання для фінансування діяльності партії – 9,7 млн леїв (близько 21,3 млн грн). Їх витратили на організацію протестів і виплати винагород членам партії.

Обидві заперечили причетність до дій, у яких їх звинувачують. Згідно з законодавством Молдови, фізичним особам за такий злочин загрожує штраф від 57 500 до 92 500 леїв або від двох до семи років в'язниці, а також заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років. Юридичним особам загрожує штраф від 250 до 450 тис. леїв, позбавлення права займатися певною діяльністю або ліквідація юридичної особи.

Хто такі гагаузи, ким є керівниця Гагаузії та чим вона займається

Гагаузи – християнізовані тюрки, які мешкають на півдні Молдови. Сповідують православ'я.

Як і невизнана "Придністровська молдавська республіка" ("ПМР"), Гагаузька автономія безпосередньо межує з Одеською областю України.

За підтримки РФ Євгенія Гуцул у травні 2023 року перемогла на виборах башкана Гагаузії. Тоді їй було 36 років, зараз – 37.

Жінка балотувалася від партії "Шор" скандального олігарха Ілана Шора, близького друга речника Кремля Дмитра Пєскова. Національний центр боротьби з корупцією наступного дня після голосування вилучив списки виборців у Гагаузії в рамках справи про незаконне фінансування політичної партії та підкуп виборців.

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Після обрання на посаду політикиня прибула до Росії й відкрито зустрілася з Путіним.

А 1 березня цього року Євгенія Гуцул зустрічалася у Москві з очільницею ради федерації РФ Валентиною Матвієнко. Також у Москві, за непідтвердженими даними, вона могла бачитися і з Шором.

За оцінкою правоохоронців Молдови, через партію "Шор" йшли російські гроші на дестабілізацію ситуацію в країні, повалення прозахідної влади й втягування молдаван у війну на боці РФ. За сприяння керівництва і спецслужб України реалізації такого сценарію вдалося уникнути. Ілан Шор зараз перебуває у розшуку. А партію "Шор" наразі визнано у Молдові неконституційною.

На початку березня 2024 року виконувач обов'язків генпрокурора Молдови Іон Мунтяну повідомив, що кримінальну справу, в якій фігурує Гуцул, незабаром передадуть до суду. 2 квітня Євгенію Гуцул протягом 4 годин допитували в антикорупційній прокуратурі Молдови стосовно її зв'язків з політсилою "Шор".

5 квітня Гуцул озвучила погрозу щодо виходу Гагаузії зі складу Молдови. Згодом заявила, що вживатиме заходів, якщо Молдова й Румунія "підуть на зближення". А 19 квітня народні збори Гагаузії VII скликання звернулися до парламенту Молдови з проханням надати російській мові статусу "мови міжнаціонального спілкування у Республіці Молдова".

Команда Гуцул, як і керівництво так званого Придністров'я та проросійська опозиція всередині Молдови, стверджують, що політика чинної молдавської президентки Маї Санду "веде до війни", оскільки та йде на зближення із Заходом та переоснащує армію Молдови.