На Херсонщині обмежили відвідування низки територій. Перелік

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Вказано, що під час засідання Ради оборони Херсонщини ухвалили рішення про заборону для громадян відвідувати прибережні території вздовж правого берега річок Дніпро, Інгулець, Вірьовчина та Кошова. Також цивільним не можна бути на місцях будівництва та облаштування фортифікаційних споруд.

"Також через посилення активності російських безпілотників, відсьогодні заборонено рух цивільних автомобілів дорогою Т-04-03 Мар’янське – Берислав – /Р-47/ на ділянці км 14 – км 71. Обʼїзд буде організовано дорогою Т-22-07-/Т-04-03/ Високопілля – Велика Олександрівка – Берислав", - йдеться у повідомленні.

Прокудін наголосив, що відповідні рішення покликані вберегти цивільних і посилити обороноздатність області, та закликав громадян не нехтувати забороною.