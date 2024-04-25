Сили оборони просунулися біля Кринків: ISW оцінив ситуацію на фронті

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 24 квітня, показують, що українські сили незначно просунулися в північних Кринках, підтверджуючи, що українські сили все ще утримують позиції в населеному пункті.

Натомість російські окупанти не полишають спроб атакувати на інших напрямках. Так, РФ нещодавно незначно просунулася в Роботине Запорізької області, там тривали бої.

Крім цього, окупанти продовжують просуватися біля Часового Яру на Донеччині. Проте підтверджених змін на лінії фронту не було. Також є незначні здобутки на захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центральній та північній частині Семенівки.

Кілька російських мілблогерів продовжували стверджувати, що війська РФ захопили Очеретине, тоді як інші кажуть, що окупанти контролюють більшу частину населеного пункту. ISW досі не знайшло візуального підтвердження заяв про те, що російські війська захопили більшу частину або все Очеретине.