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Сили оборони просунулися біля Кринків: ISW оцінив ситуацію на фронті

25 квітня, 2024 четвер
06:43
Війна з Росією ЗСУ генштаб війна з Росією

Українські сили нещодавно просунулися біля Кринків Херсонської області. ЗСУ зберігають позиції у населеному пункті

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що геолокаційні кадри, опубліковані 24 квітня, показують, що українські сили незначно просунулися в північних Кринках, підтверджуючи, що українські сили все ще утримують позиції в населеному пункті.

Натомість російські окупанти не полишають спроб атакувати на інших напрямках. Так, РФ нещодавно незначно просунулася в Роботине Запорізької області, там тривали бої. 

Крім цього, окупанти продовжують просуватися біля Часового Яру на Донеччині. Проте підтверджених змін на лінії фронту не було. Також є незначні здобутки на захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 квітня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в центральній та північній частині Семенівки.

Кілька російських мілблогерів продовжували стверджувати, що війська РФ захопили Очеретине, тоді як інші кажуть, що окупанти контролюють більшу частину населеного пункту. ISW досі не знайшло візуального підтвердження заяв про те, що російські війська захопили більшу частину або все Очеретине.

  • Протягом доби 24 квітня на фронті відбулося 84 бойові зіткнення. Сили оборони відбили 65 ворожих атак на семи напрямках. Найбільше - на Лиманському.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Авдіївка
Запорізька область
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