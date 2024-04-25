Відчувається, що в росіян уже теж не вистачає боєприпасів: боєць ЗСУ про ситуацію біля Часового Яру

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Росіяни вже два-три тижні дуже щільно лізуть. Вночі знову ворог використовував фосфор. Росіяни зносять і випалюють Часів Яр. Напевно, з містом вони хочуть зробити те, що свого часу зробили з Авдіївкою, Бахмутом, Соледаром, Маріуполем. Хоча деякі хлопці кажуть, що відчувають, що Росія вже працює на рівні максимуму своїх можливостей. Відчувається, що в них уже теж не вистачає боєприпасів", - наголосив Сазонов.

За словами військовослужбовця ЗСУ, ворог використовує авіацію, артилерію, безпілотники.

"І у нас, і у противника дуже багато дронів. Такої щільності дронів, як на Бахмутському напрямку, ще не бачив ніде. Хтось тримає позицію, а в цей час працює артилерія й дрони. Ворог уже пересувається по одному, тому що розуміє, що більш як 2-3 людини - це вже мішень. Ми так само, і вже засвоюємо якісь нові засоби пересування. І ворог, і ми починаємо пересуватися на мотоциклах. Таким чином від FPV-дрона можна сховатися. Дрон втрачає людину, заплутавшись на деревах", - додав Сазонов.