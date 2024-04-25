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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Засіб ППО, 13 танків та 1040 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

25 квітня, 2024 четвер
07:38
Війна з Росією розбита російська техніка

Протягом минулої доби між двома арміями відбулося 104 бойові зіткнення. Українські бійці відбили атаки РФ на 7 напрямках та ліквідували 1040 окупантів

Про це 25 квітня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 462 980 (+1040) осіб,
  • танків ‒ 7255 (+13) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 13 942 (+14) од,
  • артилерійських систем – 11 836 (+28) од,
  • РСЗВ – 1049 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 772 (+1) од,
  • літаків – 348 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9449 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 2118 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 949 (+57) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1946 (+2) од.

Зведення Генштабу: За минулу добу на фронті відбулося 104 бойові зіткнення

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили атаку РФ в районі населеного пункту Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог 19 разів атакував позиції наших захисників в районах Серебрянського лісництва, Невського Луганської області; Тернів та Торського Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 25 атак в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Новий, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 27 атак в районах населених пунктів Очеретине, Соловйове, Новокалинове, Бердичі та Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 21 раз намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 1 раз атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області.

На Херсонському напрямку противник не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 4 безуспішні атаки позицій наших військ.

Ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів по території України

Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 56 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Веселе, Білий Колодязь, Вовчанськ, Кирилівка Харківської області; Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Іванівське, Часів Яр, Біла Гора, Андріївка, Євгенівка, Очеретино, Бердичі, Семенівка, Калинове, Вовче, Олександропіль, Архангельське, Красногорівка, Костянтинівка, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Берислав, Ольгівка, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони уразили район зосередження особового складу та знищили ракету Х-59 противника

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59 та 3 розвідувальні БПЛА противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу противника.

  • Інститут вивчення війни повідомив, що українські сили нещодавно просунулися біля Кринків Херсонської області. ЗСУ зберігають позиції у населеному пункті.
Теги:
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