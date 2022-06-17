Франція припинила отримувати російський газ трубопроводом з Німеччини
Французький оператор системи передачі GRTgaz зазначає, що труднощів із забезпеченням французів природнім газом не виникне
Про це інформує GRTgaz.
Зазначається, що з 15 червня відбулася зупинка фізичного потоку газу між Францією та Німеччиною. На початку 2022 року цей потік становив близько 60 ГВт-год/день, тобто лише 10% потужності точки з’єднання.
З іншого боку, потік у точці з’єднання між Францією та Іспанією навпаки зріс у напрямку південь-північ.
"Влітку не очікується жодних труднощів із задоволенням потреб французьких споживачів. Триває заповнення сховищ напередодні зими", - йдеться у заяві GRTgaz.
Зазначається, що Франція залежала від російського газу меншою мірою, ніж Німеччина та Італія, адже країна покладалася більше на атомну енергію.
- Нагадаємо, австрійський концерн OMV отримав повідомлення про скорочення постачання газу від російської компанії "Газпром", а французька енергетична група Engie заявила в четвер, що відзначила скорочення поставок російського блакитного палива
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