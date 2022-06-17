Франція припинила отримувати російський газ трубопроводом з Німеччини

Про це інформує GRTgaz.

Зазначається, що з 15 червня відбулася зупинка фізичного потоку газу між Францією та Німеччиною. На початку 2022 року цей потік становив близько 60 ГВт-год/день, тобто лише 10% потужності точки з’єднання.



З іншого боку, потік у точці з’єднання між Францією та Іспанією навпаки зріс у напрямку південь-північ.



"Влітку не очікується жодних труднощів із задоволенням потреб французьких споживачів. Триває заповнення сховищ напередодні зими", - йдеться у заяві GRTgaz.



Зазначається, що Франція залежала від російського газу меншою мірою, ніж Німеччина та Італія, адже країна покладалася більше на атомну енергію.

Нагадаємо, австрійський концерн OMV отримав повідомлення про скорочення постачання газу від російської компанії "Газпром", а французька енергетична група Engie заявила в четвер, що відзначила скорочення поставок російського блакитного палива