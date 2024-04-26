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Коли "СВО" для росіян відійшло на другий план через економічні проблеми, влада РФ "увімкнула" теракти, - соціолог Шульга

26 квітня, 2024 п'ятниця
19:30
Світ Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"

Очільник Інституту конфліктології та аналізу Росії, доктор соціологічних наук Олександр Шульга наголосив, що російська влада використовує страх та теракти як засіб контролю, щоб виправдати економічні труднощі громадян

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Щодо нової нормальності, нової буденності, війни як норми, рутинізації війни - це дійсно відбулося і це дійсно грає, з одного боку на стабільність режиму. Коли ми ставили в кінці 2022 року питання росіянам: назвіть, що в першу чергу вас турбує - це була війна, вони називали "СВО", неважливо, 50% не задумуючись називали війну, рідше називали економічні проблеми. Зараз, за ці півтора року наших спостережень, цифри діаметрально протилежні - на перший план вийшли економічні проблеми, запит до Путіна, обраного президента, щоб він вирішив економічні й фінансові проблеми росіян. Успішне завершення так званої СВО називають не в першу чергу - це одна з топ-5 проблем", - розповів Шульга.

Доктор соціологічних наук наголосив, що у РФ також розуміють це, тому влада "увімкнула" теракти.

"Якщо з одного боку є економічні проблеми, погіршення фінансового стану росіян, а з іншого боку - війна вже не може бути виправданням цих проблем, як пояснити росіянам, що треба терпіти? Ми бачимо, що використовується інший фактор - фактор терактів, фактор страху і того, що війна приходить у ваш дім. Crocus City Hal - це лише один з перших кроків. За цей місяць понад 250 тисяч разів ця тема випливала в російських ЗМІ, - пояснює очільник Інституту конфліктології та аналізу Росії. - Одначе ми бачимо, що кожного дня росіяни звітували, що вони ту групу викрили, цю групу викрили, ікони з вибухівкою з європейських країн, які, звісно ж, були начинені в Україні, сьогодні у Волгограді чергових 17-річних терористів викрили і так далі. Зараз російський режим намагається знайти відповідь на те, що з одного боку війна рутинізована, війна, як норма, але з іншого - а як тоді пояснювати, чому погіршується життя, якщо "все по плану". Якщо ми перемагаємо, якщо Захід нас боїться, то чому ми тоді так погано живемо? І тут вони повертаються до 1999-2000 років, до фактора тероризму".

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо

Під час концерту в ТРЦ "Крокус Сіті хол" під Москвою у п'ятницю, 22 березня, невідомі в камуфляжі вчинили стрілянину, внаслідок якої загинули 145 осіб. ФСБ затримала понад 10 підозрюваних, серед них – четверо таджиків.

Більш ніж за два тижні до теракту уряд США попереджав російських чиновників, що цей ТРЦ є потенційною мішенню терористів.

У Головному управлінні розвідки переконані, що стрілянина в московському ТРЦ - це свідома провокація режиму Путіна, а у МЗС заявили, що світ має рішуче відкинути брехливі російські звинувачення в нібито причетності України. Причетність України відкинув і Білий дім. 

23 березня Путін виступив зі зверненням щодо теракту. За словами російського диктатора, Україна "готувала вікно", аби прийняти терористів, що влаштували теракт у Підмосков'ї. Представник ГУР Андрій Юсов назвав цю заяву абсолютно брехливою та абсурдною.

Після теракту керівник фракції "Єдина Росія" Володимир Васильєв заявив, що у держдумі розглянуть та "глибоко пропрацюють" питання повернення смертної кари.

Увечері 23 березня президент України Володимир Зеленський уперше відреагував на теракт під Москвою. За його словами, Путін та інші покидьки просто намагаються звалити відповідальність на когось іншого.

Аналітики з Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що до теракту в "Крокус Сіті холі" в Підмосков’ї причетне терористичне угруповання "Ісламська держава".

Рада національної безпеки (NSC) США в неділю, 24 березня, однозначно відкинула спроби РФ звинуватити Україну в організації теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол".

10 квітня слідчий комітет РФ заявив, що теракту у "Крокус Сіті хол" нібито причетна українська нафтогазова компанія Burisma Holdings.

Теги:
Росія
теракт
російська армія
Війна з Росією
пропаганда
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