Росіяни намагаються змусити кримських лікарів підписати контракт з армією РФ, - "Атеш"
У тимчасово окупованому Криму російські загарбники намагаються переконати місцевих лікарів служити у своїх збройних силах
Про це повідомляє рух "Атеш".
Партизани зазначають, що окупанти намагаються змусити лікарів та медичний персонал у Криму підписати контракт з армією Російської Федерації та залучити їх до служби.
"Пропонують великі гроші, проте охочих немає. Люди категорично проти цього", - кажуть в "Атеш".
За словами агентів, у Криму спостерігається брак кадрів у галузі медицини, а також транспорту й обладнання, що впливає на рівень життя кримчан.
- 23 квітня агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували, що росіяни активізували будівництво фортифікаційних споруд на території всього тимчасово окупованого Криму.
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