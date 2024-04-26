Росіяни намагаються змусити кримських лікарів підписати контракт з армією РФ, - "Атеш"

Про це повідомляє рух "Атеш".

Партизани зазначають, що окупанти намагаються змусити лікарів та медичний персонал у Криму підписати контракт з армією Російської Федерації та залучити їх до служби.

"Пропонують великі гроші, проте охочих немає. Люди категорично проти цього", - кажуть в "Атеш".

За словами агентів, у Криму спостерігається брак кадрів у галузі медицини, а також транспорту й обладнання, що впливає на рівень життя кримчан.