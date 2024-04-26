Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство В Києві поговорять про Україну, Південну Африку та Індію та краще розуміння один одного
Анонс

В Києві поговорять про Україну, Південну Африку та Індію та краще розуміння один одного

26 квітня, 2024 п'ятниця
20:23
Суспільство Лауреат премії Букера Деймон Ґелґут та лауреат Frontline Club Prize Анджан Сундарам

У Києві відбудеться публічне інтерв’ю із лауреатом премії Букера Деймоном Ґелґутом та лауреатом Frontline Club Prize Анджаном Сундарамом

Захід під назвою "Україна, Південна Африка, Індія: як ми можемо краще розуміти одне одного?" пройде 2 травня о 18:30 у просторі PEN Ukraine. Модеруватиме Володимир Єрмоленко, філософ, письменник, президент Українського ПЕН.

Україна почала розмову з країнами "Глобального Півдня". Ця розмова є складною, але відкриває нові перспективи розуміння. Чого нам усе ще бракує для кращого розуміння одне одного?

Учасники:

Деймон Ґелґут – південноафриканський письменник, Букерівський лауреат. Автор 9-ти книжок, першу з яких видав у 17-річному віці. Тричі входив до короткого списку Букерівської премії, яку здобув 2021 року за свій останній роман "Обіцянка" (The Promise; готується до видання в Україні Видавництвом Старого Лева). Його книжки перекладалися 35-ма мовами.

Анджан Сундарам – індійський письменник, журналіст, науковець і телеведучий. Автор трьох книжок на тему журналістики. 2015 року за свої воєнні репортажі з Центральноафриканської республіки здобув щорічну нагороду Frontline Club prize, в обґрунтування якої було зазначено, що праця Сундарама «нагадує найкращі зразки письма Ришарда Капусцинського та В. С. Найпола». 2006 року Сундарам також здобув Reuters environmental journalism prize за свої репортажі з Демократичної Республіки Конго.

Вхід та акредитація медіа за реєстрацією: https://forms.gle/EEwoPiym1BxEgZMx6

Організатори події: Український ПЕН, Ukraine World.

Еспресо - інформаційний партнер події.

Захід відбудеться у межах програми In Solidarity With Ukraine за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Теги:
Індія
новини Києва
Читайте також:
Зеленський у Мюнхені (17.02.2023)
23 квітня, 2024 вiвторок
"Зеленський – шахрай, за яким стоїть гангстер-олігарх": добірка фейків у світі за 23 квітня
Євгенія Гуцул
24 квітня, 2024 середа
У Молдові через російські гроші судитимуть очільницю Гагаузії
ракета ATACMS
25 квітня, 2024 четвер
В ISW припустили, що могло стати ціллю удару ЗСУ ракетами ATACMS під Бердянськом
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.92
  • EUR
    Купівля 42.25
    Продаж 42.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 квітня
20:35
міністр оборони США Ллойд Остін
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на $6 млрд
20:23
Огляд
"Каскадер"
Покласти "Крашанку" під "Вуаль": що подивитися на вихідних
20:14
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
З початку року РФ вдарила по Україні 9 тисячами керованих авіабомб: Зеленський наголосив учасникам "Рамштайну" на необхідності Patriot
20:04
Оновлено
міська дитяча клінічна лікарня №1
У Києві через ворожу провокацію евакуювали дві лікарні
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 793-го дня війни: ГУР знищило російський гелікоптер в Москві і здійснило масштабну кібератаку на сервіси партії "Единая Россия"
20:00
OPINION
Василь Зима
Смерть, як і любов — дуже великі сили
19:50
Херсонська область
На Херсонщині обмежили відвідування низки територій. Перелік
19:44
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 23 ворожих атаки на Авдіївському напрямку
19:36
Джозеф Байден
Байден назвав термін відправки зброї в Україну
19:30
Ексклюзив
Москва, теракт у ТРЦ "Крокус"
Коли "СВО" для росіян відійшло на другий план через економічні проблеми, влада РФ "увімкнула" теракти, - соціолог Шульга
19:16
Взяти Часів Яр в оперативне оточення: в ОСУВ "Хортиця" розкрили плани російської армії
19:10
У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на дорозі
У Києві затримали чоловіка, який влаштував стрілянину на проїжджій частині
18:59
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
Найскладніша ситуація на фронті у напрямку Авдіївка - Покровськ, - депутат міськради Дружківки
18:49
Росія поновила постачання нафти до Індії, – Reuters
18:48
Українська команда перемогла на міжнародному хакатоні зі штучного інтелекту
Українські підлітки перемогли на міжнародному хакатоні з ШІ: який проєкт представили
18:43
Бустерна доза
У Британії вперше у світі почали тестування на людях вакцини від раку шкіри
18:30
Ексклюзив
Суровкін і Шойгу на нараді з Путіним
Арешт заступника Шойгу навряд чи свідчить про розкол російських "еліт", - соціолог Шульга
18:11
протести у Грузії, закон про "іноагентів"
У Грузії опозиція анонсувала масштабний мітинг проти закону про "іноагентів"
18:09
OPINION
Сашко Лірник
"А все решта — вороги та сміття?"...
18:08
Книжка Романи Романишин та Андрія Лесіва "Куди і звідки"
Переклади двох українських книжок потрапили до списку найкращих дитячих видань у Японії
17:56
Ексклюзив
Валерій Залужний
"Це робить його суперваговитою фігурою": політолог Цибулько про Залужного на посаді посла у Великій Британії
17:51
Єдина Росія
Українська розвідка здійснила кібератаку на сервіси партії "Единая Россия"
17:51
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
РФ уперше за довгий час вивела в Чорне море 2 підводні ракетоносії
17:50
"Російськомовні квіри у Берліні у XVIII-XXI століттях"
Росіяни перепросили, що внесли Лесю Українку до книжки про російськомовних квір-людей
17:24
Олександр Яковець
Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ Яковця
17:23
наручники
Російського журналіста Forbes затримали за репост публікації про події в Бучі, йому загрожує до 10 років тюрми
17:17
картина Леонардо да Вінчі "Мона Ліза"
"Мону Лізу" можуть перемістити у підземну кімнату, адже картина викликає "розчарування громадськості"
17:09
Іран Росія
"Відносини виходять на новий рівень": Росія й Іран заявили про поглиблення співпраці у військовій сфері
17:07
Дрон РФ влучив у цивільну автівку на Харківщині: постраждало подружжя волонтерів та їхній син
16:58
ґрати
Шпигуна ГРУ, який збирав дані про вогневі позиції артилерії ЗСУ на Миколаївщині, засудили до 11 років
16:50
Ексклюзив
Енергетика
Без імпорту нам не обійтися: нардеп Кучеренко про дефіцит електроенергії в Україні
16:47
вимкнення електроенергії
Уряд ухвалив рішення залишити ціни на газ та електроенергію для населення без змін
16:26
Росіяни намагаються змусити кримських лікарів підписати контракт з армією РФ, - "Атеш"
16:26
Telegram логотип
Троянський кінь для Зеленського: в ефірі Еспресо фільм про загрози мережі Телеграм
16:24
Окупанти КАБами обстріляли промисловий об'єкт у Сумах, внаслідок артобстрілу Білопілля є жертви
16:15
Норвегія виділить $13,7 млн для обслуговування переданих Україні танків Leopard
16:15
сонячні вітрила
NASA розгорнуло сонячні вітрила на низькій навколоземній орбіті
16:03
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Чи це останній пакет допомоги від США? Чому ми маємо працювати з усіма заради України
16:01
Оновлено
Державний секретар США Ентоні Блінкеном з Сі Цзіньпін
США готові вживати додаткових заходів проти Китаю через допомогу РФ, - Блінкен
16:00
На фото: Анна Алхім
Блогерка Алхім заявила, що Путін "нагинає весь світ", а війну можна зупинити за хвилину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV