В Києві поговорять про Україну, Південну Африку та Індію та краще розуміння один одного

Захід під назвою "Україна, Південна Африка, Індія: як ми можемо краще розуміти одне одного?" пройде 2 травня о 18:30 у просторі PEN Ukraine. Модеруватиме Володимир Єрмоленко, філософ, письменник, президент Українського ПЕН.

Україна почала розмову з країнами "Глобального Півдня". Ця розмова є складною, але відкриває нові перспективи розуміння. Чого нам усе ще бракує для кращого розуміння одне одного?

Учасники:

Деймон Ґелґут – південноафриканський письменник, Букерівський лауреат. Автор 9-ти книжок, першу з яких видав у 17-річному віці. Тричі входив до короткого списку Букерівської премії, яку здобув 2021 року за свій останній роман "Обіцянка" (The Promise; готується до видання в Україні Видавництвом Старого Лева). Його книжки перекладалися 35-ма мовами.

Анджан Сундарам – індійський письменник, журналіст, науковець і телеведучий. Автор трьох книжок на тему журналістики. 2015 року за свої воєнні репортажі з Центральноафриканської республіки здобув щорічну нагороду Frontline Club prize, в обґрунтування якої було зазначено, що праця Сундарама «нагадує найкращі зразки письма Ришарда Капусцинського та В. С. Найпола». 2006 року Сундарам також здобув Reuters environmental journalism prize за свої репортажі з Демократичної Республіки Конго.

Вхід та акредитація медіа за реєстрацією: https://forms.gle/EEwoPiym1BxEgZMx6

Організатори події: Український ПЕН, Ukraine World.

Еспресо - інформаційний партнер події.

Захід відбудеться у межах програми In Solidarity With Ukraine за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".