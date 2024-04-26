В Києві поговорять про Україну, Південну Африку та Індію та краще розуміння один одного
У Києві відбудеться публічне інтерв’ю із лауреатом премії Букера Деймоном Ґелґутом та лауреатом Frontline Club Prize Анджаном Сундарамом
Захід під назвою "Україна, Південна Африка, Індія: як ми можемо краще розуміти одне одного?" пройде 2 травня о 18:30 у просторі PEN Ukraine. Модеруватиме Володимир Єрмоленко, філософ, письменник, президент Українського ПЕН.
Україна почала розмову з країнами "Глобального Півдня". Ця розмова є складною, але відкриває нові перспективи розуміння. Чого нам усе ще бракує для кращого розуміння одне одного?
Учасники:
Деймон Ґелґут – південноафриканський письменник, Букерівський лауреат. Автор 9-ти книжок, першу з яких видав у 17-річному віці. Тричі входив до короткого списку Букерівської премії, яку здобув 2021 року за свій останній роман "Обіцянка" (The Promise; готується до видання в Україні Видавництвом Старого Лева). Його книжки перекладалися 35-ма мовами.
Анджан Сундарам – індійський письменник, журналіст, науковець і телеведучий. Автор трьох книжок на тему журналістики. 2015 року за свої воєнні репортажі з Центральноафриканської республіки здобув щорічну нагороду Frontline Club prize, в обґрунтування якої було зазначено, що праця Сундарама «нагадує найкращі зразки письма Ришарда Капусцинського та В. С. Найпола». 2006 року Сундарам також здобув Reuters environmental journalism prize за свої репортажі з Демократичної Республіки Конго.
Вхід та акредитація медіа за реєстрацією: https://forms.gle/EEwoPiym1BxEgZMx6
Організатори події: Український ПЕН, Ukraine World.
Еспресо - інформаційний партнер події.
Захід відбудеться у межах програми In Solidarity With Ukraine за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.92
- EUR Купівля 42.25Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе