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Головна Економіка Росія поновила постачання нафти до Індії, – Reuters

Росія поновила постачання нафти до Індії, – Reuters

26 квітня, 2024 п'ятниця
18:49
Економіка

Підконтрольне російському судноплавному гігантові Совкомфлот (СКФ) судно сьогодні, 26 квітня, вивантажило мазут в порту на заході Індії. Таким чином РФ знову використовує судна СКФ для постачання нафти після недовгої перерви

Про це повідомляє Reuters.

Джерела інформаційного агентства зауважують, що судно SCF Baltica перевозило 90 тис. метричних тонн мазуту для Reliance Industries, що є оператором найбільшого у світі нафтопереробного комплексу в Джамнагарі в штаті Гуджарат. Очікується, що він покине порт пізніше у п’ятницю - після розвантаження.

У матеріалі йдеться, що нафтопереробники з Індії, зокрема Reliance, стали обережно приймати вантажі після запровадження санкцій США проти російського судноплавного гіганта. Тоді Штати також визначили 14 танкерів з сирою нафтою як майно, в якому Совкомфлот мав інтерес після війни в Україні.

Водночас на початку квітня американські чиновники під час візиту до Індії заявили, що їхня країна хоче стабільних світових поставок нафти, зауваживши, що не просили Індію скоротити імпорт нафти з РФ.

За словами джерел Reuters, таке зауваження заспокоїло переживання щодо санкцій.

SCF Baltica не входить до переліку 14 суден, які перебувають під американськими санціями, які Вашингтон запровадив останніми місяцями.

  • 13 квітня повідомлялось, що чотири танкери з російськими нафтопродуктами застрягли в різних частинах світу після введення санкцій США проти Росії.
Теги:
Світ
Росія
Індія
нафта
санкції проти Росії
Війна з Росією
США
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