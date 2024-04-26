Росія поновила постачання нафти до Індії, – Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Джерела інформаційного агентства зауважують, що судно SCF Baltica перевозило 90 тис. метричних тонн мазуту для Reliance Industries, що є оператором найбільшого у світі нафтопереробного комплексу в Джамнагарі в штаті Гуджарат. Очікується, що він покине порт пізніше у п’ятницю - після розвантаження.

У матеріалі йдеться, що нафтопереробники з Індії, зокрема Reliance, стали обережно приймати вантажі після запровадження санкцій США проти російського судноплавного гіганта. Тоді Штати також визначили 14 танкерів з сирою нафтою як майно, в якому Совкомфлот мав інтерес після війни в Україні.

Водночас на початку квітня американські чиновники під час візиту до Індії заявили, що їхня країна хоче стабільних світових поставок нафти, зауваживши, що не просили Індію скоротити імпорт нафти з РФ.

За словами джерел Reuters, таке зауваження заспокоїло переживання щодо санкцій.

SCF Baltica не входить до переліку 14 суден, які перебувають під американськими санціями, які Вашингтон запровадив останніми місяцями.