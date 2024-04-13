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Через санкції США заблоковано чотири танкери із нафтопродуктами з РФ, - Reuters

13 квітня, 2024 субота
02:20
Війна з Росією

Чотири танкери з російськими нафтопродуктами застрягли в різних частинах світу після введення санкцій США проти Росії

Про це повідомляє Reuters.

Три паливні танкери, які завантажували нафтопродукти в лютому-березні, і танкер із сирою нафтою, який завантажив російську нафту на початку квітня потрапили під санкції

Великий нафтовоз Anthea завантажив близько 200 тисяч метричних тонн російської нафти марки Urals у Лаконській затоці неподалік Греції через окремі перевезення з судна на судно двома суднами наприкінці березня і зараз стоїть на якорі в Суецькому каналі з нафтою на борту, показали дані Лондонської біржі. Судно стоїть на якорі у Суецькому каналі з початку квітня.

Ще одне судно, яке потрапило під санкції – Elsa. На ньому прийняли мазут на борт у березні шляхом пересадки з судна на судно поблизу грецького порту Каламата, показують дані Лондонської біржі.

За даними, у березні в Каламату було поставлено близько 100 тисяч метричних тонн мазуту з російських портів Санкт-Петербург та Усть-Луга.

Клер Юнгман, голова штабу американської правозахисної групи United Against Nuclear Iran, яка відстежує рух танкерів, пов'язаних з Іраном, за допомогою супутникових даних підтвердила переміщення обох суден, додавши, що з 2021 року Elsa перевезла понад 9 мільйонів барелів іранської нафти або мазуту в Сінгапур та Китай. Elsa стоїть на якорі біля берегів Сінгапуру теж з початку квітня.

Судно, Hebe, було завантажено 100 тисяч тонн мазуту в російських портах Балтійського моря Санкт-Петербург і Усть-Луга. Танкер прямує до Суецького каналу, але кінцевий пункт призначення поки не зрозумілий.

Судно Baxter, завантажене нафтою в Новоросійську, прямувало до Індії, згідно з даними Лондонської біржі. Танкер дрейфує в Аравійському морі з 5 квітня, свідчать дані судноплавства.

"Ці судна стикаються із серйозними перешкодами через вторинні санкції. Порти по всьому світу, ймовірно, відмовлятимуть їм у в'їзді, щоб уникнути наслідків порушення самих цих санкцій", - сказав Юнгман.

Російські постачальники нафти навряд чи будуть використовувати ці судна або будь-які інші, надані судноплавною компанією, яка потрапила під санкції, які на даний час потенційно скорочують і без того невеликий тоннаж, залучений у торгівлі російською нафтою, повідомило джерело на російському нафтовому ринку.

  • У кінці березня стало відомо, що Росія почала постачати нафту безпосередньо до КНДР попри санкції ООН.
Теги:
нафта
санкції проти Росії
США
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