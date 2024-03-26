Росія почала постачати нафту безпосередньо до КНДР попри санкції ООН, - FT
Росія почала прямі поставки нафти до Північної Кореї попри санкції ООН та міжнародні зусилля зі стримування Пхеньяна
Про це повідомляє Financial Times.
Згідно з супутниковими знімками, наданими британським аналітичним центром Royal United Services Institute, щонайменше 5 північнокорейських танкерів 7 березня вирушили за нафтопродуктами з порту "Східний" на Далекому Сході Росії.
Супутникові знімки підтвердили, що два судна потім вирушили з порту Східний до північнокорейського порту Чонджін, де, схоже, розвантажилися.
Як зазначили у виданні, ці поставки є першими задокументованими прямими морськими операціями з Росії після того, як у 2017 році Рада Безпеки ООН запровадила суворе обмеження на постачання нафти у відповідь на випробування ядерної зброї КНДР.
"Ці поставки нафти є повномасштабною атакою на режим санкцій, який зараз перебуває на межі краху", - заявив колишній координатор групи ООН, яка стежить за санкціями проти Північної Кореї, Х'ю Гріффітс.
За словами Джозефа Бірна, наукового співробітника Rusi, судна на російських терміналах є одними з найбільших у північнокорейському флоті, і вони постійно заходять і виходять з портую
"Деякі з цих суден також мають спеціальний дозвіл ООН, що означає, що вони не повинні навіть заходити в іноземні порти, не кажучи вже про те, щоб брати участь у поставках нафти", - додав він.
- 25 березня повідомлялось, що уряд Росії наказав компаніям скоротити видобуток нафти на 5% у другому кварталі, до кінця червня, щоб виконати зобов’язання перед ОПЕК+.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.08 Купівля 39.08Продаж 39.6
- EUR Купівля 42.31Продаж 43.06
- Актуальне
- Важливе