Росія почала постачати нафту безпосередньо до КНДР попри санкції ООН, - FT

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з супутниковими знімками, наданими британським аналітичним центром Royal United Services Institute, щонайменше 5 північнокорейських танкерів 7 березня вирушили за нафтопродуктами з порту "Східний" на Далекому Сході Росії.

Супутникові знімки підтвердили, що два судна потім вирушили з порту Східний до північнокорейського порту Чонджін, де, схоже, розвантажилися.

Як зазначили у виданні, ці поставки є першими задокументованими прямими морськими операціями з Росії після того, як у 2017 році Рада Безпеки ООН запровадила суворе обмеження на постачання нафти у відповідь на випробування ядерної зброї КНДР.

"Ці поставки нафти є повномасштабною атакою на режим санкцій, який зараз перебуває на межі краху", - заявив колишній координатор групи ООН, яка стежить за санкціями проти Північної Кореї, Х'ю Гріффітс.

За словами Джозефа Бірна, наукового співробітника Rusi, судна на російських терміналах є одними з найбільших у північнокорейському флоті, і вони постійно заходять і виходять з портую

"Деякі з цих суден також мають спеціальний дозвіл ООН, що означає, що вони не повинні навіть заходити в іноземні порти, не кажучи вже про те, щоб брати участь у поставках нафти", - додав він.