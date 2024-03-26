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Росія почала постачати нафту безпосередньо до КНДР попри санкції ООН, - FT

26 березня, 2024 вiвторок
11:28
Економіка Володимир Путін та Кім Чен Ин

Росія почала прямі поставки нафти до Північної Кореї попри санкції ООН та міжнародні зусилля зі стримування Пхеньяна

Про це повідомляє Financial Times.

Згідно з супутниковими знімками, наданими британським аналітичним центром Royal United Services Institute, щонайменше 5 північнокорейських танкерів 7 березня вирушили за нафтопродуктами з порту "Східний" на Далекому Сході Росії.

Супутникові знімки підтвердили, що два судна потім вирушили з порту Східний до північнокорейського порту Чонджін, де, схоже, розвантажилися.

Як зазначили у виданні, ці поставки є першими задокументованими прямими морськими операціями з Росії після того, як у 2017 році Рада Безпеки ООН запровадила суворе обмеження на постачання нафти у відповідь на випробування ядерної зброї КНДР.

"Ці поставки нафти є повномасштабною атакою на режим санкцій, який зараз перебуває на межі краху", - заявив колишній координатор групи ООН, яка стежить за санкціями проти Північної Кореї, Х'ю Гріффітс.

За словами Джозефа Бірна, наукового співробітника Rusi, судна на російських терміналах є одними з найбільших у північнокорейському флоті, і вони постійно заходять і виходять з портую

"Деякі з цих суден також мають спеціальний дозвіл ООН, що означає, що вони не повинні навіть заходити в іноземні порти, не кажучи вже про те, щоб брати участь у поставках нафти", - додав він.

  • 25 березня повідомлялось, що уряд Росії наказав компаніям скоротити видобуток нафти на 5% у другому кварталі, до кінця червня, щоб виконати зобов’язання перед ОПЕК+.
Теги:
Світ
Росія
КНДР
ООН
нафта
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