РФ наказала своїм компаніям скоротити видобуток нафти, щоб виконати зобов’язання перед ОПЕК+, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Уряд Росії наказав компаніям зменшити у другому кварталі видобуток нафти, аби довести норму виробітку до 9 млн барелів на добу, що відповідатиме зобов’язанням перед ОПЕК+", - йдеться у матеріалі.

Кожна нафтовидобувна компанія Росії отримала від уряду свою квоту скорочення, що має підтримати світові ціни на нафту.

Джерела зазначили, що зменшення видобутку полегшить проведення пікових регламентних робіт на НПЗ, багато з яких вже й так зменшили виробництво пального через збої у енергопостачанні й удари українських дронів.