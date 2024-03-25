РФ наказала своїм компаніям скоротити видобуток нафти, щоб виконати зобов’язання перед ОПЕК+, - Reuters
Уряд Росії наказав компаніям скоротити видобуток нафти на 5% у другому кварталі, до кінця червня, щоб виконати зобов’язання перед ОПЕК+
Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.
"Уряд Росії наказав компаніям зменшити у другому кварталі видобуток нафти, аби довести норму виробітку до 9 млн барелів на добу, що відповідатиме зобов’язанням перед ОПЕК+", - йдеться у матеріалі.
Кожна нафтовидобувна компанія Росії отримала від уряду свою квоту скорочення, що має підтримати світові ціни на нафту.
Джерела зазначили, що зменшення видобутку полегшить проведення пікових регламентних робіт на НПЗ, багато з яких вже й так зменшили виробництво пального через збої у енергопостачанні й удари українських дронів.
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