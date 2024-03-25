Куйбишевський НПЗ в Росії зупинив нафтопереробну установку після удару БПЛА, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

У матеріалі зазначено: потужність CDU-5 становить 9,5 тис. тонн на день, що дорівнює 70 тис. барелів. Друга нафтопереробна установка має виробничу потужність у 10,5 тис. тонн нафти на добу. Наразі невідомо, чи працює цей пристрій у нормальному режимі.

Згідно з розрахунками Reuters, нафтопереробні потужності РФ, які були зупинені в першому кварталі через атаки українських БПЛА щонайменше на сім НПЗ, становлять близько 7% від загального обсягу - 4,6 млн тонн (370 500 барелів на добу).

Торік Куйбишевський НПЗ був 29 заводом РФ за обсягом виробництва: його частка становила 1,34% від загального обсягу переробки, а саме 3,687 млн тонн сирої нафти. Він виробив 624 тис. тонн бензину (1,42% від загальноросійського), 1,187 млн тонн дизельного палива, що становить 1,35%, та 1,040 млн тонн мазуту - 2,56%.