З'явилось відео удару українського БПЛА по Куйбишевському НПЗ в Самарі
З’явилось відео ймовірної атаки українського безпілотника на Куйбишевський нафтопереробний завод у російській Самарі, який стався вранці 23 березня
Відео виклало видання "Комерсант Волга".
"На відео безпілотник літакового типу летить над підприємством, після чого вражає ціль. У цей час на заводі вже стався спалах після атаки іншого дрона. Раніше повідомлялося, що після атаки безпілотників на підприємстві сталося займання колони первинної переробки. Внаслідок займання ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Також відео поділився речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Він зазначив, що це БПЛА "Лютий".
Довідка: Про ударний дрон "Лютий" українського виробництва публічно заявили у жовтні 2022 року. Тоді повідомлялося про намір створити безпілотник вагою 200 кг, який зможе нести бойову частину вагою 75 кг на відстань понад 1 тис. км. За потужністю і дальністю польоту цей БПЛА став аналогом іранського Shahed-136. За повідомленням російських джерел "Лютий" має розмах крил 6,7 м; довжиною сягає 4,4 м; злітна маса - 250-300 кг.
- 23 березня стало відомо, що жителі Новокуйбишевська Самарської області повідомляли про пожежу у районі нафтозаводу Роснафти після удару безпілотника. Українська розвідка заявила про "інцидент".
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