З'явилось відео удару українського БПЛА по Куйбишевському НПЗ в Самарі

Відео виклало видання "Комерсант Волга".

"На відео безпілотник літакового типу летить над підприємством, після чого вражає ціль. У цей час на заводі вже стався спалах після атаки іншого дрона. Раніше повідомлялося, що після атаки безпілотників на підприємстві сталося займання колони первинної переробки. Внаслідок займання ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Також відео поділився речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук. Він зазначив, що це БПЛА "Лютий".

Довідка: Про ударний дрон "Лютий" українського виробництва публічно заявили у жовтні 2022 року. Тоді повідомлялося про намір створити безпілотник вагою 200 кг, який зможе нести бойову частину вагою 75 кг на відстань понад 1 тис. км. За потужністю і дальністю польоту цей БПЛА став аналогом іранського Shahed-136. За повідомленням російських джерел "Лютий" має розмах крил 6,7 м; довжиною сягає 4,4 м; злітна маса - 250-300 кг.