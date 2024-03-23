У Самарській області РФ горить НПЗ Роснафти, - ЗМІ

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Жителі Новокуйбишевська Самарської області повідомляють про пожежу у районі нафтозаводу. За словами місцевих, незадовго до цього було чути звуки вибухів. Не виключено, що мова може йти про атаку на НПЗ за допомогою БПЛА.

Згодом інформацію про пожежу підтвердили The Moscow Times, зазначивши, що йдеться про завод "Роснафти" також фото пожежі розмістив канал ВЧК-ОГПУ.

Телеграм-канал BRIEF додає, що після початку пожежі прогримів вибух.

Близько 03:30 РІА "Новости" з посиланням на інформацію екстрених служб повідомили, що у Самарській області після падіння дрона горить колона нафтопереробної установки.

Постраждалих, за попередніми даними, немає, на місці працюють пожежники.

Новокуйбишевський нафтопереробний завод розташований у Самарській області та входить до складу групи НК "Роснафта".

Там освоєно випуск багатьох видів продукції: палива для реактивних двигунів, масел для ракетоносіїв та легкових автомобілів. Близько 30 видів продукції підприємства відвантажується до багатьох регіонів Росії та за кордон.

Завод є одним із основних виробників та постачальників палива для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку – найбільш популярного в Росії. Проєктна потужність підприємства – 8,3 мільйона тонн нафти.