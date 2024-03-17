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Війна з Росією: хроніка
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Огляд

"Бавовна" й пожежі на нафтопереробних заводах та десятки БПЛА над різними містами Росії: де в росіян вибухало та палало цього тижня

Андріана Стахів
17 березня, 2024 неділя
20:29
Війна з Росією Поблизу Бєлґорода чути вибухи

Цього тижня у Росії продовжили палати нафтопереробні заводи, окрім того, над областями РФ чи не щодня літали десятки безпілотників, вражаючи різні цілі

Більше про "бавовну" в Росії та на тимчасово окупованих територіях – у тижневому огляді Еспресо.

“Бавовна” в РФ та тимчасово окупованих територіях 11.03 - 17.03

Вибухи та пожежі на російських нафтопереробних заводах у Краснодарському краї, в Орловській та Нижегородській областях

  • У ніч на 12 березня в Орловській області горіла нафтобаза. За попередніми даними пожежа почалася через атаку безпілотника. За даними Бази, пожежа на нафтобазі на Семінарській вулиці почалася близько 3 години ранку. За словами місцевих мешканців, перед початком пожежі вони чули звук вибуху. РИА Новости, з посиланням на представника екстрених служб Орловської області, повідомило, що на нафтобазі в Орлі спалахнув один резервуар з нафтопродуктами (попередньо, після удару українського безпілотника). Також горіла нафтобаза Лукойлу у Нижегородській області. До її гасіння залучали пожежний потяг.У Лукойлі повідомили, що роботу технологічної установки ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез тимчасово зупинено "у зв'язку з інцидентом". До гасіння залучили пожежний потяг, передає РИА з посиланням на російську залізницю.
  • Уранці 13 березня губернатор Рязанської області Павло Малков заявив про пожежу на нафтопереробному заводі. Він повідомив про атаку безпілотників – це була спецоперація СБУ. Зазначається, що українська спецслужба атакувала нафтозаводи у Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області. СБУ разом з іншими представниками Сил оборони атакувала дронами авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі. Пізніше РІА Новини заявили про двох постраждалих внаслідок атаки по заводу. Зазначалося також, що площа пожежі на рязанському нафтозаводі становить 100 квадратних метрів. За даними тг-каналів, горить установка блоку теплообмінника.
  • Уночі 16 березня російське міністерство оборони звинуватило Україну у використанні різних типів озброєння проти двох областей РФ. Згодом у Самарській області заявили про влучання дронів у два НПЗ. РІА Новини із посиланням на губернатора Самарської області Дмитра Азарова пишуть, що безпілотники атакували Сизранський та Новокуйбишевський НПЗ. Через це виникла пожежа на установці з переробки нафтопродуктів.Пізніше губернатор Білгородської області заявив, що нібито через атаку безпілотника постраждали 5 людей, які рухалися в автівці. За його словами, це сталося в селищі Глотове Грайворонського міського округу. "Унаслідок вибуху машина спалахнула, постраждали 5 людей, які перебували в ній. У неповнолітнього хлопця контузія головного мозку, у чоловіка – проникне поранення черевної порожнини й  осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. У жінки осколкові поранення обличчя та лопаткової області, а також контузія. Ще у двох чоловіків контузії середнього ступеня тяжкості", – написав Гладков.
  • Як стало відомо у неділю, 17 березня, у російському Слов'янську-на-Кубані вночі пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа. РФ повідомила про 35 дронів над різними областями. Тим часом внаслідок вибухів на заводі одна людина загинула, попередня причина смерті – серцевий напад. Постраждалих внаслідок пожежі немає, загрози населеному пункту також немає. Близько 03:30 місцева влада повідомила, що пожежу на території Слов'янського НПЗ ліквідовано повністю. Пізніше українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що до атаки на нафтопереробний завод у Краснодарському краї Росії причетні Служба безпеки України спільно з ССО та Силами безпілотних систем ЗСУ. "Вже можна говорити про успішний результат – зафіксовано велику пожежу в районі атмосферних колон, які й були основною ціллю", – зазначило джерело в СБУ.

війна з Росією нафта ППО безпілотник

Фото: ВЧК-ОГПУ

Атаки десятків БПЛА на низку областей РФ

  • В російському Білгороді безпілотник влучив у будівлю міської адміністрації: за офіційними даними, постраждали двоє осіб. Губернатор області В'ячеслав Гладков повідомив, що внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна та пошкоджено фасад. Окрім цього безпілотник влучив у приміщення магазину. Його намагались збити зі стрілкової зброї. 
  • Уночі та зранку 13 березня у Росії заявили про атаки 67 безпілотників на шість областей. Ворог зазначав, що через обстріл начебто був поранений. Найбільше дронів – 29, за словами міноборони РФ, знищили над Воронезькою областю. Крім того, над Білгородським регіоном нібито збили 11 безпілотників, по 8 над Брянськом і Курськом та по одному над Ленінградською і Рязанською областями РФ. Про обстріл Білгородської області написав  губернатор В'ячеслав Гладков. Частина снарядів впала у промзоні. Він заявив, що нібито є один постраждалий, співробітник промислового підприємства. Гладков також заявив про начебто повторний обстріл, внаслідок якого постраждалих немає. Губернатор каже, що вибиті вікна у кількох квартирах у багатоквартирному будинку, задимлення у боксі на території промислового підприємства. За його словами, також пошкоджено лінію електропередачі. Він поінформував, що тимчасово без світла нібито залишаються абоненти міста Шебекіне, села Нова Таволжанка та селища Маслова Пристань.
  • Російське міністерство оборони вранці 14 березня знову звинуватило Україну в нібито атаці 14 безпілотників на дві області. Згодом у Білгороді повідомили про повторний обстріл. Губернатор Курської області Роман Старовойт близько 03:40 заявив про роботу ППО в регіоні. Водночас губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков каже, що у селищі Прохорівка нібито внаслідок вибуху спалахнула покрівля приватного будинку, також вибиті вікна та посічено фасад. Проте люди не постраждали. Ще один безпілотник буцімто здетонував поряд із цим же будинком, вибуховою хвилею пошкоджено сусідній приватний житловий будинок – посічені фасад та паркан. "Над Білгородом та Білгородським районом спрацювала наша система ППО – збито 8 повітряних цілей на підльоті до міста. Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки землі", – йшлося у повідомленні губернатора Гладкова. За його словами, внаслідок прильоту в легковий автомобіль нібито загинув водій.  "Чоловік їхав машиною в момент прильоту снаряда у двигун. Від отриманих ран він помер на місці", – написав Гладков. Поранення, за його словами, отримали 6 осіб: чотири жінки та двоє чоловіків. Двоє постраждалих нібито у важкому стані. Також Гладков заявив, що у Білгородському районі начебто після відбиття засобами ППО виявлено різні пошкодження у селищі Розумне, там постраждали одне приватне домоволодіння, 4 легкові автомобілі та теплиця на території сільськогосподарського підприємства, у селі Нижній Вільшанець є пошкодження в одному приватному домоволодінні.

обстріл, ППО

Фото: reuters

Думки експертів

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко зазначив, що чим більше знекровлений ворожий тил, тим менше окупанти мають спроможностей оперативно забезпечувати свою передню лінію.

"Знищення нафтобаз на території РФ та складів з боєприпасами достатньо позитивно впливає на динаміку ведення бойових дій. Дуже важливо бити тилові сполучення противника. Тому що, чим більше знекровлений їхній тил, тим менше вони мають спроможностей оперативно та вдосталь забезпечувати свою передню лінію, щоб російські окупаційні війська продовжували активні ударно-штурмові та наступальні дії", – наголосив Федоренко.

На думку керівника аналітичного напряму мережі "АНТС" Іллі Несходовського, удари українських дронів по нафтопереробній промисловості Росії призводять до зменшення її зовнішньої торгівлі, тиску на рубль, зростання ціни та дефіциту палива для росіян.

"Загально ми ударили приблизно по 15% загального обсягу виробництва бензину у РФ. Щось трошки вони зможуть замінити з Білорусі, бо там потужності недозавантажені. Але це не покриє тих обсягів нестачі, які є у Росії. Тобто є зростання ціни й дефіцит палива", – пояснив Ілля Несходовський.

Президент України Володимир Зеленський також наголошує на тому, що українські дрони вже забезпечують далекобійність, тож Україна може досягати вразливих місць Росії своєю зброєю. Він зазначив, що відтепер Україна завжди матиме свою власну ударну силу в небі, додавши, що Росію за її терор українських міст очікує відповідь "у суто військовому плані". 

Теги:
Україна
Росія
СБУ
безпілотник
ГУР
Бєлгород
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