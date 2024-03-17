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Від Москви до Краснодарського краю: у РФ заявили про атаку БПЛА на 8 регіонів

17 березня, 2024 неділя
08:15
Війна з Росією безпілотник, дрон

Уночі неділі, 17 березня, росіяни звинуватили Україну в атаці безпілотників на 8 областей РФ. Зокрема, дрони, ймовірно, атакували нафтопереробний завод у Слов'янську-на-Кубані

Про це звітує міністерство оборони Росії.

За їхніми словами, засоби ППО перехопили й знищили 35 БПЛА над територією Росії.

Зокрема, 4 безпілотники начебто збили над Московською областю, 17 - над Краснодарським краєм, по 3 над Білгородською і Курською областями, 4 над Ярославською, 2 над Калузьким і по одному над Орловським і Ростовським регіонами.

Краснодарський край

У російському Слов'янську-на-Кубані вночі пролунала серія вибухів, після яких на одному з підприємств міста почалася пожежа.

Як пише видання ASTRA, внаслідок вибухів одна людина загинула, попередня причина смерті - серцевий напад. Постраждалих внаслідок пожежі немає, загрози населеному пункту також немає.

Близько 03:30 місцева влада повідомила, що пожежу на території Слов'янського НПЗ ліквідовано повністю.

Московська область

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін заявив, що сили осійської ППО відбивали атаку двох безпілотників, які летіли на Москву, в міському окрузі Домодєдово. За його словами, на місці падіння осколків руйнувань та постраждалих немає. 

Пізніше мер Москви додав про відбиття атаки ще двох БПЛА в Раменському та Ступінському міських округах - там теж начебто без руйнувань та постраждалих.

Білгородська область

У Білгородській області чотири безпілотники скинули вибухові пристрої на селище Жовтневе у Білгородському районі, написав у Telegram губернатор В'ячеслав Гладков.

За його словами, внаслідок вибухів постраждалих немає, однак пошкоджені лінії електро- та газопостачання.

Ростовська область

Як заявив губернатор регіону Василь Голубєв, підрозділи ППО РФ начебто відбили атаку безпілотного літального апарату літакового типу на підльоті до Каменська. Він додав, що наслідки на землі уточнюються.

Калузька область

Губернатор Владислав Шапша повідомив, що у Калузькій області протиповітряна оборона також збила три дрони літакового типу, які намагалися атакувати інфраструктурні об'єкти в Кіровському районі.

Крім того, за його даними, вранці в неділю на околиці Калуги ППО знищила ще один дрон.

Орловська область

Голова Орловської області Андрій Кличков зранку заявив, що минулої ночі ППО відбила чергову атаку БПЛА і нібито збила один безпілотник. За попередньою інформацією без наслідків для цивільних об'єктів.

Також пізніше Кличков повідомив про збиття ще одного БПЛА. 

Ярославська область

За інформацією очільника область Михайла Євраєва, у Ярославському регіоні було збито чотири БПЛА. На місці їх падіння руйнувань та постраждалих нібито немає.

"Співробітники екстрених та спеціальних служб працюють на місці події", - додав губернатор.

  • Тієї ж ночі російські терористи своєю чергою атакували Україну "шахедами". У результаті влучання сталося на території Одеської області, пошкоджено два законсервованих агропідприємства.

Теги:
Росія
ППО
безпілотник
Бєлгород
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