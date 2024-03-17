"Шахеди" атакують Україну: під ударом Одеса. Ситуація у ніч на 17 березня
У ніч з 16 на 17 березня російські терористи атакували Україну "шахедами", зокрема під удар потрапила Одеса
Про рух "шахедів" у напрямку Одеси Повітряні сили повідомили о 23:23. Ударні БПЛА рухались з напрямку Чорного моря.
Після опівночі Повітряні сили фіксували щонайменше 3 групи "шахедів" з Чорного моря. Місцеві повідомляли про вибухи у місті.
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