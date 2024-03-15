Ми ударили по 15% загального обсягу виробництва бензину: економіст Несходовський про наслідки ураження нафтопереробних потужностей РФ

Про це він розказав в етері Еспресо.

"Треба розглядати декілька аспектів щодо наслідків цих ударів. Перший аспект – зовнішньоекономічний. З 1 березня заборонено вивезення нафтопродуктів з РФ, відповідно, вони лишаються в країні. Від цього з'являються негативні наслідки, бо зменшується зовнішня торгівля, отже, менше приходить валютної виручки. Тобто певні контракти по факту будуть зменшені, а співпраця з Росією може бути небезпечною, бо вона не виконуватиме контракти. А зменшення валютної виручки є тиском на рубль, який і так доволі крихкій та тримається зі всіх сил перед "виборами" у РФ", - зауважив керівник аналітичного напряму мережі "АНТС".

За його словами, щодо наслідків удару для внутрішніх факторів, то це проблеми логістики, проблеми зберігання самої нафти та нафтопродуктів.

"Щодо нафтопереробки, то є перший момент – питання ціни. Ціни досягли рекордного значення попри заборону від 1 березня. За останні роки це не межа, бо ми розуміємо, що багато трейдерів просто бояться підіймати ціну, боячись прокуратури, слідчих комітетів та інші силові правоохоронні органи. Відповідно, вони тримають ціну, аби вона не піднялася набагато вище. А другий момент – дефіцит палива. Загально ми ударили приблизно по 15% загального обсягу виробництва бензину у РФ. Щось трошки вони зможуть замінити з Білорусі, бо там потужності недозавантажені. Але це не покриє тих обсягів нестачі, які є у Росії. Тобто є зростання ціни й дефіцит палива", - прокоментував Ілля Несходовський.

Економіст додав, що російський бензин буде направлятися у першу чергу на війну, по-друге, з наближенням посівної - на сільськогосподарські роботи, а що залишиться, буде для росіян.