Пошкоджений нічним ударом НПЗ Лукойлу втратив половину потужності, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела в галузі.

"Джерела в галузі повідомили, що в результаті атаки було пошкоджено головну установку перегонки нафти (АВТ-6) на НОРСІ, а це означає, що щонайменше половина виробництва на заводі зупинена. Лукойл відмовився від коментарів", — пише агенція.

За даними галузевих джерел, НОРСІ переробляє близько 15,8 млн тонн російської нафти на рік, або 5,8% від загального обсягу переробленої нафти.

Як пишуть Важные истории, АВТ-6 забезпечувала близько 53% від переробки всього НПЗ. Завод "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез" (НОРСІ) у Кстовській промзоні — четвертий за обсягом переробки в Росії.

"На нього припадає близько 11% всього бензину в країні, за рік НПЗ переробляє 16-17 млн тонн нафти. У 2023 році НОРСІ виробив 4,9 млн тонн бензину, 5,6 млн тонн дизеля, 2,3 млн тонн мазуту і 0,8 млн тонн авіагасу", — пише видання.