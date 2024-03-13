Через атаки українських дронів на російські НПЗ пошкоджено 12% потужностей з перероблення нафти, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

Сьогодні, у середу, удар українського БПЛА спричинив пожежу на одному з найбільших заводів РФ з перероблення нафти - ПАТ "Роснефть" у Рязані під Москвою. На півдні Ростовської області атака дрона також зупинила менший Новошахтинський НПЗ. Ці випадки додалися до попередніх руйнувань, які у вівторок зазнав завод "Лукойл" ПАТ "Норсі".

Рязанський нафтопереробний завод розташований приблизно за 200 кілометрів від російської столиці та дає РФ 17,1 млн тонн нафтопродуктів на рік. Це близько 340 тис. барелів на день. Bloomberg додає, завод є основним постачальником моторного пального для столичних регіонів Росії.

Свою роботу зупинив Новошахтинський НПЗ, про що повідомив губернатор Ростовської області. Потужність нафтопереробного заводу становить 5,6 млн тонн на рік, або близько 112 тис. барелів на день.

Інформаційне агентство підкреслює, що ці три об’єкти, уражені українськими БПЛА, - близько 12% нафтопереробних потужностей Росії.