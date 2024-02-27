Російський уряд з березня планує запровадити заборону на експорт бензину

Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на представника віцепрем'єра Росії Олександра Новака.

Крім того, уряд Росії розглядає збільшення нормативу продажу дизеля на біржі до 16%

За словами російського чиновника, таке рішення потрібне, щоб компенсувати зростання попиту в період літніх відпусток та польових робіт, а також під час планових ремонтів нафтопереробних заводів.

Зазначається, що обмеження не буде поширене на країни ЄАЕС, а також на Південну Осетію, Абхазію, Монголію та Узбекистан.

Згодом цю інформацію підтвердили журналістам у пресслужбі російського кабінету міністрів.