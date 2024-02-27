Російський уряд з березня планує запровадити заборону на експорт бензину
Уряд Росії з 1 березня планує запровадити на пів року тимчасову заборону експорту бензину, щоб нівелювати зростання попиту у весняний та літній періоди
Про це повідомляє агентство ТАСС з посиланням на представника віцепрем'єра Росії Олександра Новака.
Крім того, уряд Росії розглядає збільшення нормативу продажу дизеля на біржі до 16%
За словами російського чиновника, таке рішення потрібне, щоб компенсувати зростання попиту в період літніх відпусток та польових робіт, а також під час планових ремонтів нафтопереробних заводів.
Зазначається, що обмеження не буде поширене на країни ЄАЕС, а також на Південну Осетію, Абхазію, Монголію та Узбекистан.
Згодом цю інформацію підтвердили журналістам у пресслужбі російського кабінету міністрів.
- У травні 2023 року Reuters писав, що російський уряд розглядає можливість заборони на експорт бензину, щоб уникнути його дефіциту та різкого зростання цін на паливо.
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