Про це пише Reuters.

"Російський уряд розглядає можливу заборону на експорт бензину, щоб запобігти внутрішньому дефіциту палива та різкому зростанню цін після рішення скоротити субсидії для нафтопереробних заводів, промисловості та урядових джерел", – ідеться в публікації.

Також журналісти дізналися, що російський уряд може збільшити обсяги обов'язкового продажу бензину на біржі.