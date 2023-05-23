У РФ розглядають можливість заборони на експорт бензину, щоб уникнути його дефіциту, – Reuters
Російський уряд розглядає можливість заборони на експорт бензину, щоб уникнути його дефіциту та різкого зростання цін на паливо
Про це пише Reuters.
"Російський уряд розглядає можливу заборону на експорт бензину, щоб запобігти внутрішньому дефіциту палива та різкому зростанню цін після рішення скоротити субсидії для нафтопереробних заводів, промисловості та урядових джерел", – ідеться в публікації.
Також журналісти дізналися, що російський уряд може збільшити обсяги обов'язкового продажу бензину на біржі.
- Раніше Bloomberg писав, що потоки російської сирої нафти на міжнародні ринки все ще не демонструють жодних ознак скорочення видобутку, про яке оголошувала РФ.
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