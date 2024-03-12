В Білгороді безпілотник влучив у будівлю міської адміністрації: постраждали двоє осіб

Про це пише губернатор області В'ячеслав Гладков.

"У Білгороді в будівлю адміністрації міста врізався БПЛА противника. Є двоє постраждалих: одна жінка зазнала осколкових поранень, друга – контузії", - зазначив очільник регіону.

Він додав, що внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна та пошкоджено фасад.

Окрім цього безпілотник влучив у приміщення магазину. Його намагались збити зі стрілкової зброї. Відео цього попадання потрапило у соцмережі.