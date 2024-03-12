В Білгороді безпілотник влучив у будівлю міської адміністрації: постраждали двоє осіб
В російському Білгороді безпілотник влучив у будівлю міської адміністрації: за офіційними даними, постраждали двоє осіб
Про це пише губернатор області В'ячеслав Гладков.
"У Білгороді в будівлю адміністрації міста врізався БПЛА противника. Є двоє постраждалих: одна жінка зазнала осколкових поранень, друга – контузії", - зазначив очільник регіону.
Він додав, що внаслідок вибуху в будівлі вибиті вікна та пошкоджено фасад.
Окрім цього безпілотник влучив у приміщення магазину. Його намагались збити зі стрілкової зброї. Відео цього попадання потрапило у соцмережі.
- Нагадаємо, у ніч на 12 березня дрони атакували територію Росії: у Підмосков'ї, Курській, Білгородській, Воронезькій та Тульській областях вибухи, в Орловській та Нижегородській – влучання у нафтобази.
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