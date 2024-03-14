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Знищення нафтобаз у РФ позитивно впливає на ведення бойових дій, - командир роти ударних БПЛА "Ахіллес"

14 березня, 2024 четвер
10:02
Війна з Росією війна з Росією нафта ППО безпілотник

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко зазначив, що чим більше знекровлений ворожий тил, тим менше окупанти мають спроможностей оперативно забезпечувати свою передню лінію

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Знищення нафтобаз на території РФ та складів з боєприпасами достатньо позитивно впливає на динаміку ведення бойових дій. Дуже важливо бити тилові сполучення противника. Тому що, чим більше знекровлений їхній тил, тим менше вони мають спроможностей оперативно та вдосталь забезпечувати свою передню лінію, щоб російські окупаційні війська продовжували активні ударно-штурмові та наступальні дії", - наголосив Федоренко.

За словами командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади, саме тому ми кажемо про виробництво в Україні різного типу безпілотників, у тому числі далекобійного типу дії, які б могли уражати визначену категорію цілей на тимчасово окупованих територіях.

"Також ми кажемо про ракети далекобійної дії. Україні дійсно дуже потрібні ракети типу GLSDB, Storm Shadow, які б давали можливість бити противника ешелоновано, і знищувати його в тилових частинах", - зауважив Федоренко.

  • Уранці 13 березня губернатор Рязанської області Павло Малков заявив про пожежу на нафтопереробному заводі. Він повідомив про атаку безпілотників - це була спецоперація СБУ.
  • За два дні українські безпілотники атакували російські нафтопереробні заводи - це призвело до пошкодження 12% потужностей Росії з перероблення нафти.
Теги:
Новини
Росія
зброя
військові
ЗСУ
Військові новини
зброя для України
втрати окупантів
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