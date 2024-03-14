Знищення нафтобаз у РФ позитивно впливає на ведення бойових дій, - командир роти ударних БПЛА "Ахіллес"

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Знищення нафтобаз на території РФ та складів з боєприпасами достатньо позитивно впливає на динаміку ведення бойових дій. Дуже важливо бити тилові сполучення противника. Тому що, чим більше знекровлений їхній тил, тим менше вони мають спроможностей оперативно та вдосталь забезпечувати свою передню лінію, щоб російські окупаційні війська продовжували активні ударно-штурмові та наступальні дії", - наголосив Федоренко.

За словами командира роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади, саме тому ми кажемо про виробництво в Україні різного типу безпілотників, у тому числі далекобійного типу дії, які б могли уражати визначену категорію цілей на тимчасово окупованих територіях.

"Також ми кажемо про ракети далекобійної дії. Україні дійсно дуже потрібні ракети типу GLSDB, Storm Shadow, які б давали можливість бити противника ешелоновано, і знищувати його в тилових частинах", - зауважив Федоренко.