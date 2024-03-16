У Росії заявили про атаки на дві області: на Білгородщині нібито постраждали 5 людей
Російське міністерство оборони звинуватило Україну у використанні різних типів озброєння проти двох областей РФ. На Білгородщині нібито є постраждалі
Про це повідомляють міністерство оборони Росії, губернатор Білгородської області Вячеслав Гладков та губернатор Курської області Роман Старовойт.
Вночі 16 березня губернатор Курщини повідомив про роботу ППО в області. За його словами, російські знищили "ще один безпілотник".
Пізніше губернатор Білгородської області заявив, що нібито через атаку безпілотника постраждали 5 людей, які рухалися в автівці. За його словами, це сталося в селищі Глотове Грайворонського міського округу.
"Унаслідок вибуху машина спалахнула, постраждали 5 людей, які перебували в ній. У неповнолітнього хлопця контузія головного мозку, у чоловіка - поранення черевної порожнини, що проникає, і осколкові поранення верхніх і нижніх кінцівок. У жінки осколкові поранення обличчя та лопаткової області, а також контузія. Ще у двох чоловіків контузії середнього ступеня важкості", - написав Гладков.
Уже вранці міністерство оборони РФ заявило, що дві області нібито намагалися атакувати безпілотники, ракетний комплекс "Точка-У" та реактивна система залпового вогню RM-70 "Вампір".
За їх словами, російська ППО буцімто перехопила та знищила 5 безпілотників над територією Курської області та три БПЛА, реактивний снаряд та ракету ТРК "Точка-У" над територією Білгородської області.
- Учора російське міністерство оборони звинуватило Україну в атаці безпілотників "Градів" та РСЗВ Vampire по Білгородській та Калузькій областях. Там було влучання дронів ГУР у нафтопереробний завод.
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